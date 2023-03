Modalitatea incredibilă prin care Cătălin Cazacu se motivează să muncească: „După 15 minute de plâns îmi dau seama că am rate la bancă și sunt sărac”

Cătălin Cazacu prezintă matinalul alături de Natalia Mateuț și Andrei Ștefănescu la Antena Stars.

Campionul la motociclism se trezește în fiecare zi la 6 dimineața.

Catalin Cazacu se motivează singur pentru a munci

Chiar dacă este pilot de curse, Cătălin Cazacu nu e specializat în motorsport. Pe diploma sa scrie că e fotbalist. „Am terminat liceul sportiv şi pe diploma mea de Bac, era fotbalist. Nu era secţia de motociclism. Am o repulsie însă faţă de fotbal. Ştiu de ce nu sunt campion mondial la motociclism, dar nu ştiu de ce România nu e campioană mondială la fotbal”, spunea la un moment dat fostul iubit al Ramonei Olaru, potrivit .

În urmă cu ceva timp, el a preluat rolul de prezentator la Antena Stars, după ce a avut mai multe proiecte în televiziune. Cătălin Cazacu a povestit în cadrul unui interviu acordat recent cum se motivează să muncească. În fiecare zi, el se trezește la 6 dimineața pentru a ajunge la matinalul pe care îl prezintă.

„Ritualul este același. Mă ridic și mă pun în fund. În primul rând, când a sunat ceasul, trebuie să sar în secunda aia din pat, pentru că dacă nu am sărit este sfârșitul Lumii. Apoi stau vreo 15 minute și plâng. Deci plâng. Știi desenul cu Sandy Bell, aia care plângea de îi săreau lacrimi șiroaie? Așa plâng eu de îmi sar lacrimile. După 15 minute de plâns îmi dau seama că am rate la bancă, sunt sărac, și după aia mă ridic și mă duc la muncă pentru că îmi dau seama că or să mă dea afară și nu o să mai am cu ce să plătesc. Așa că este o motivație foarte bună să te ridici din pat”.

Cătălin Cazacu se consideră o persoană norocoasă

Prezentatorul se consideră un norocos, pentru că are o echipă cu care lucrează foarte bine, astfel că pe micul ecran, totul se vede foarte bine, iar telespectatorii sunt încântați de ceea ce văd.

„Am o producătoare care cred că în fiecare zi își blesteamă zilele. A trecut de mult etapa în care îmi țipa în cască. Îmi taie microfonul de nu știu câte ori. Nu luăm pauză când ne zice pentru că noi mai avem ceva de spus. Suntem niște profesioniști adevărați.”

„Zoia, producătoarea mea, știe că dacă până la ora 6:30 nu am apărut online pe whats app sau în social media, știe să trimită șoferul la mine acasă. Eu am la 6:00, dar mai am o grămadă de alarme puse ulterior și mai am una la 6:10 care trebuie să sune tot timpul tare. Pe aia o pun în fiecare seară pentru că nu mai am când să o mai setez. Într-o noapte, mai mahmur așa, în loc de ora 6:10, am pus-o la 1:10. Acum ceasul a sunat, eu m-am trezit, m-am ridicat din pat, mi-am făcut plânsul, m-am dus în baie, mi-am făcut duș, apoi m-am dus la frigider, mi-am făcut de mâncare, apoi am deschis televizorul. Când am deschis televizorul mi s-a părut ceva suspect, dar era Ziua Unirii și când am văzut că nu sunt știrile mi-am zis că ia uite ce noroc pe toți, numai eu nu am liber, eu sunt singurul prost care merge la muncă. Am mai înjurat un pic și apoi am dat să iau telefonul și să plec. Când iau telefonul…1:45”, a mai spus amuzat Cazacu.