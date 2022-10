Mona Nicolici a vorbit despre revenirea în televiziune. Fiul fostei știriste a participat la ”Vocea României”

Mona Nicolici s-a retras de pe micul ecran în urmă cu aproximativ două decenii. Fosta prezentatoare de știri a dezvăluit detalii despre revenirea în televiziune dar și despre fiul ei care a participat la „Vocea României”.

Revine Mona Nicolici in televiziune?

Deși după anii 90 era una dintre cele mai iubite prezentatoare de știri, Mona Nicolici a decis să renunțe iar acuma dezvăluit că nici măcar telespectator nu este prea des. Fiind întrebată ce ar determina-o să se întoarcă în televiziune, aceasta a spus că a învățat ca mereu să-și lase ușile deschise.

”Am învățat că e mai bine să las uși deschise. N-aș putea să spun ce anume emisiune mi s-ar potrivi, mi-ar plăcea să aibă legătură cu sustenabilitatea, care este domeniul in care lucrez de mulți ani si pe care mă străduiesc să-l promovez și la radio Europa Fm, unde de doi ani realizez o emisiune pe un subiect despre care se spunea că nu prezintă interes pentru oameni. Dar, iată că publicul emisiunii ”Misiunea Verde” crește, de la an la an și am devenit „piesa de rezistență”.

Aș prefera să pot arăta în România exemple de oameni responsabili, care fac proiecte pe termen lung, care sunt inovativi, care prețuiesc natura. În alte țări există o cultură foarte puternica pentru sustenabilitatea de mediu, pentru natură si pentru inovație. Sunt țările cu nivel de trai ridicat, în care educația a făcut diferența. Într-o țară educată există un trai mai bun, posibilități diferite de a trăi mai bine, într-un aer curat, unde creezi lucruri, nu distrugi.

În România, încă refuzăm să fim responsabili, uneori din lipsă de înțelegere, alteori din nepăsare. Nici nu mai luăm atitudine. Suntem într-o pauză de reacție, nu reacționăm în niciun fel la modul în care autoritățile își fac treaba, de pildă. Singura grijă e doar pentru ziua de mâine. La „iarna cumplită” care va veni. Pentru că asta auzim din presă. Situația e dificilă, da, dar în loc să ne concentrăm pe soluții, asistăm pasivi la cum se construiește o adevărată psihoză. Și nu vreau să particip la ea”, a declarat Mona Nicolici pentru ego.ro.

Fiul fostei știriste a participat la ”Vocea României”

Fosta prezentatoare și-a susținut fiul în cariera muzicală pe care se pare că vrea să o urmeze, fiind un talentat solist de muzică rock, car a participat chiar și la . Mona Nicolici nu a lipsit de la unul dintre cele mai importante momente din cariera fiului ei și l-a susținut din culise, fiind totodată și prima care i-a oferit o îmbrățișare după ce a întors scaunele juraților Denis Roabeș și Irina Rimes.

„Vlad este un artist complet, cântă, dansează, își dorește să facă music-hall. Sper că și în România se va dezvolta acest gen de spectacol, mai mult decât până acum. Universitatea de Artă Teatrală încă nu are o secție de music-hall, dar există o tânără generație de actori, foarte buni pe zona asta. Românii au nevoie de music-hall pentru că este o formă de artă care îți dă energie bună. Ambii mei copii, Vlad și Maria, au ales calea artei si sunt mândră că au avut curajul să facă ce doresc.

Și eu am cântat de mică, mi-am dorit sa devin actriță, dar n-am avut sprijinul necesar să merg pe acest drum. Ei au ales această cale, care e dificilă, mai ales în România. Vlad este actor și muzician, iar Maria a ales să devină regizor, este studentă anul III la UNATC. Mă gândesc că e o combinație bună între frați. Ar putea, chiar, să lucreze împreună, la un moment dat.

Ar fi putut pleca sa studieze în străinătate, dar nu au vrut. Au spus că aici au treabă de făcut, deși, în timp, au fost momente în care au regretat că n-au plecat. Muncesc enorm. Nu-mi amintesc când au avut vacanță în ultimii ani. Tot timpul la câștiguri, repetiții, examene, studiu. Maria se implică și în diverse proiecte în afara școlii.

Amândoi fac voluntariat, au preluat spiritul „Țării lui Andrei” de a încerca să schimbe în bine lumea. Da, a existat presiunea numelui meu, însă s-au luptat să-și câștige singuri reputația. Nu e meritul meu că Vlad e actor sau că a ajuns . E munca lui, de dimineață până dimineață, uneori, un efort pe care lumea nu îl cunoaște”, a mai povestit Mona pentru sursa mai sus menționată.