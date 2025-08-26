B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Monica Anghel, pe patul de spital. Artista a suferit o intervenție chirurgicală. „Era din ce în ce mai complicat”

Monica Anghel, pe patul de spital. Artista a suferit o intervenție chirurgicală. „Era din ce în ce mai complicat”

B1.ro
26 aug. 2025, 23:04
Monica Anghel, pe patul de spital. Artista a suferit o intervenție chirurgicală. „Era din ce în ce mai complicat”
Monica Anghel. Sursa foto: Captură video - Ilinca Vandici / YouTube

La câteva zile după ce a concertat la Festivalul Mamaia, care a avut loc în perioada 22-24 august, solista Monica Anghel a suferit o intervenție chirurgicală.

 

 Cuprins: 

  1. De ce s-a operat Monica Anghel
  2. Ce mesaje i-au transmis fanii Monicăi Anghel, după Festivalul de la Mamaia

De ce s-a operat Monica Anghel

Solista a făcut o operație de schimbare a cristalinului, asta după ce dioptriile au tot continuat să-i crească. Urmează să mai fie supusă la o intervenție similară, însă acest lucru pare să nu îi dea emoții, întrucât chiar Monica spune că a fost o operație ușoară, fără dureri sau disconfort.

„Îmi crescuseră foarte mult dioptriile, am fost la domnul doctor, și mi-a schimbat azi cristalinul, așa a hotărât dânsul, ca să nu mai fac alți și alți ochelari. Era din ce în ce mai complicat să mă tot programez pentru lentile de aproape și de distanță.

Azi mi-a schimbat cristalinul la ochiul drept, iar marți îmi schimbă cristalinul la ochiul stâng, după care urmează recuperarea. Sunt bine, îi mulțumesc doctorului Andrei Filip, pentru profesionalism. A fost o operație fără durere, nu am avut niciun fel de disconfort. Este medic din tată în fiu. De-abia aștept să văd perfect, fără ochelari”, a declarat Monica Anghel, pentru Click!.

 

 

Ce mesaje i-au transmis fanii Monicăi Anghel, după Festivalul de la Mamaia

Monica Anghel a vorbit și despre momentul emoționant avut la Festivalul Mamaia. Solista a interpretat piesa „Un actor grăbit”, iar în timpul recitalului, pe ecranul uriaș din spatele cântăreței, a apărut o filmare din trecut cu Laura Stoica, din al cărei repertoriu făcea parte piesa. Vocile celor două artiste s-au întrepătruns, într-un duet simbolic.

„A fost un moment emoționant și înălțător cu recunoștință față de Laura Stoica, pe care am iubit-o cu toții. Aș vrea să îi mulțumesc lui Dan Manoliu pentru idee”, a mai spus Monica Anghel.

Internauții au postat zeci de mesaje, după momentul Monicăi Anghel, în care au mărturisit emoția pe care le-a transmis-o interpretarea.

„Mi-au dat lacrimile. Felicitări Monica Anghel pentru acest omagiu adus Laurei Stoica!”, „Da, publicul chiar s-a ridicat, mai ales când doamna Monica a interpretat o melodie de-ale regretatei Laura Stoica! A fost un moment unic! Superb. Am plâns în seara asta… momentul a fost răvășitor! În clipa în care am auzit și vocea Laurei am rămas șocat! Mulțumesc!”, au fost o parte dintre mesajele internauților.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Eveniment
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Ce alimente evită Lidia Buble pentru a-și menține silueta. „Nu prea am timp să mănânc”
Monden
Ce alimente evită Lidia Buble pentru a-și menține silueta. „Nu prea am timp să mănânc”
Harry Styles și Zoe Kravitz, surprinși împreună la Londra și Roma. Ce spun apropiații despre relația celor doi
Externe
Harry Styles și Zoe Kravitz, surprinși împreună la Londra și Roma. Ce spun apropiații despre relația celor doi
Andreea Marin, dezvăluiri emoționante după primele zile departe de fiica sa. „Încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor”
Monden
Andreea Marin, dezvăluiri emoționante după primele zile departe de fiica sa. „Încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor”
Teo de la „Insula Iubirii” administrează o afacere de sute de mii de euro. Cu ce se ocupa firma
Monden
Teo de la „Insula Iubirii” administrează o afacere de sute de mii de euro. Cu ce se ocupa firma
Donatella Versace, schimbare de look. Cum a apărut designerul de modă în mediul online
Monden
Donatella Versace, schimbare de look. Cum a apărut designerul de modă în mediul online
Maria de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru cei care o critică. Ce a transmis concurenta
Monden
Maria de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru cei care o critică. Ce a transmis concurenta
Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare
Monden
Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare
Simona Trașcă, declarații INCENDIARE: „Eu sunt adevăratul Jaguar că eu am plecat cu burta plină de la tine din prima zi în care te-am cunoscut”. Ce a mai spus iubitul blondinei
Monden
Simona Trașcă, declarații INCENDIARE: „Eu sunt adevăratul Jaguar că eu am plecat cu burta plină de la tine din prima zi în care te-am cunoscut”. Ce a mai spus iubitul blondinei
Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu: „Dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%”. Ce spune despre noua iubită
Monden
Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu: „Dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%”. Ce spune despre noua iubită
Ultima oră
23:58 - A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
23:46 - Ministrul Cseke Attila, despre pensiile magistraților: „Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii”
23:27 - Ce alimente evită Lidia Buble pentru a-și menține silueta. „Nu prea am timp să mănânc”
23:22 - Incendiu puternic la Dragonul Roșu. Hala de depozitare s-a prăbușit parțial și degajă un fum dens
22:56 - Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
22:54 - Nicușor Dan ar fi atras atenția, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților
22:41 - Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
22:38 - Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
22:27 - O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
22:13 - Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa magistraților în privința pensiilor speciale: „Dacă se cedează în fața lor, cum mai procedezi cu profesorii care au ieșit în stradă” (VIDEO)