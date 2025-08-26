La câteva zile după ce a concertat la Festivalul Mamaia, care a avut loc în perioada 22-24 august, solista Monica Anghel a suferit o intervenție chirurgicală.

Cuprins:

De ce s-a operat Monica Anghel Ce mesaje i-au transmis fanii Monicăi Anghel, după Festivalul de la Mamaia

De ce s-a operat Monica Anghel

Solista a făcut o operație de schimbare a cristalinului, asta după ce dioptriile au tot continuat să-i crească. Urmează să mai fie supusă la o intervenție similară, însă acest lucru pare să nu îi dea emoții, întrucât chiar Monica spune că a fost o operație ușoară, fără dureri sau disconfort.

„Îmi crescuseră foarte mult dioptriile, am fost la domnul doctor, și mi-a schimbat azi cristalinul, așa a hotărât dânsul, ca să nu mai fac alți și alți ochelari. Era din ce în ce mai complicat să mă tot programez pentru lentile de aproape și de distanță.

Azi mi-a schimbat cristalinul la ochiul drept, iar marți îmi schimbă cristalinul la ochiul stâng, după care urmează recuperarea. Sunt bine, îi mulțumesc doctorului Andrei Filip, pentru profesionalism. A fost o operație fără durere, nu am avut niciun fel de disconfort. Este medic din tată în fiu. De-abia aștept să văd perfect, fără ochelari”, a declarat Monica Anghel, pentru .

Ce mesaje i-au transmis fanii Monicăi Anghel, după Festivalul de la Mamaia

Monica Anghel a vorbit și despre momentul emoționant avut la Mamaia. Solista a interpretat piesa „Un actor grăbit”, iar în timpul recitalului, pe ecranul uriaș din spatele cântăreței, a apărut o filmare din trecut cu , din al cărei repertoriu făcea parte piesa. Vocile celor două artiste s-au întrepătruns, într-un duet simbolic.

„A fost un moment emoționant și înălțător cu recunoștință față de Laura Stoica, pe care am iubit-o cu toții. Aș vrea să îi mulțumesc lui Dan Manoliu pentru idee”, a mai spus Monica Anghel.

Internauții au postat zeci de mesaje, după momentul Monicăi Anghel, în care au mărturisit emoția pe care le-a transmis-o interpretarea.

„Mi-au dat lacrimile. Felicitări Monica Anghel pentru acest omagiu adus Laurei Stoica!”, „Da, publicul chiar s-a ridicat, mai ales când doamna Monica a interpretat o melodie de-ale regretatei Laura Stoica! A fost un moment unic! Superb. Am plâns în seara asta… momentul a fost răvășitor! În clipa în care am auzit și vocea Laurei am rămas șocat! Mulțumesc!”, au fost o parte dintre mesajele internauților.