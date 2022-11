Monica Anghel și-a surprins fanii cu o schimbare de look neașteptată: „Ești altă persoană” (FOTO)

Monica Anghel este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din showbiz-ul românesc, mândrindu-se cu o carieră ce se întinde pe mai multe decenii.

Artista și-a schimbat complet stilul de viață în ultimii ani și . Cu o siluetă de invidiat, cântăreața dorește acum să revină la look-ul său de dinainte.

Schimbarea de look cu care Monica Anghel și-a suprins fanii

După ce a slăbit colosal, Monica Anghel a adoptat o coafură care i-a scos trăsăturile în evidență și pe care nu multe femei au curajul să o poarte.

De curând, pe contul de Instagram, aceasta postat o imagine în care apare cu părul lung și o nuanță diferită de blond față de cea pe care o are în prezent.

Astfel, cu un look care o avantajează, îşi întreabă prietenii virtuali dacă să rămână la această înfăţişare sau să-şi schimbe culoarea părului.

„Dragii mei, această poză a fost realizată de draga mea prietenă Cera Mihăilescu. Ce părere aveți? Îmi las părul lung și schimb culoarea? Sau rămân pe blond nordic și tuns scurt? Aștept părerile voastre ?❤️???”, a scris Monica Anghel pe contul de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

Admiratoarele vedetei au reacționat imediat

„Desigur că părul lung și o culoare mai caldă vă îndulcește trăsăturile”

„Lung! Vă stă foarte bine mi se pare că sunteți mai feminină!”

„Ești altă persoană, îți stă minunat! Dar indiferent de schimbările pe care le faci, rămâi același om frumos, artist talentat, apreciat și iubit!”

„Nu că nu ai fi frumoasă, ești superbă, dar eu cred că părul lung chiar te-a întinerit cu 20 ani”

„Mie îmi plac ambele variante, dar cred că scurt te avantajează sau cel puțin mai lasă-l așa o perioadă”, au fost comentariile lăsate de către fanii vedetei.

Ce greutate are Monica Anghel?

În ultimii ani, interpreta a reușit să dea jos nu mai puțin de 30 de kilograme, iar acum are doar 65, .

„Vreau să mă simt bine, nu e niciun obiectiv. Important este să nu mă mai doară absolut deloc niciun fel de articulație, pentru că ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să încep să slăbesc încă puțin mai mult decât am slăbit.

Începuse să mă doară șoldul și genunchiul și am zis ok, trebuie să mai slăbesc un pic, asta după ce am vorbit cu doctorul Marius Catană, cel care m-a operat pe coloană. M-am dus la el și mi-a spus că nu ar fi rău să mai slăbesc. În momentul în care nu o să mai am niciun fel de durere în articulație, aceea este greutatea optimă.

Degeaba spun eu: vreau să mai slăbesc 3 kg sau 10, nu are legătură cu numărul kilogramelor. În momentul în care simți că, după o perioadă, nu te mai doare nimic, înseamnă că aceea este greutatea optimă”, a declarat Monica Anghel pentru