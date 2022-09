Monica Anghel a devenit model. Ce greutate are cântăreața și cât mai vrea să slăbească?

Monica Anghel și-a schimbat complet stilul de viață în ultimii ani și a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme. Vedeta spune că a ținut dietă mai mult pentru a-și rezolva problemele de sănătate și mai puțin pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

Cu toate acestea, ea a urcat recent, pentru prima dată pe podium, în calitate de model, cu o ținută a designerului Cera Mihăilescu.

Artista a dezvăluit că acum cântărește 64 de kilograme, dar mai are până va ajunge la o greutate care să nu îi mai solicite articulațiile.

„Vreau să mă simt bine, nu e niciun obiectiv. Important este să nu mă mai doară absolut deloc niciun fel de articulație, pentru că ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să încep să slăbesc încă puțin mai mult decât am slăbit. Începuse să mă doară șoldul și genunchiul și am zis ok, trebuie să mai slăbesc un pic, asta după ce am vorbit cu doctorul Marius Catană, cel care m-a operat pe coloană. M-am dus la el și mi-a spus că nu ar fi rău să mai slăbesc. În momentul în care nu o să mai am niciun fel de durere în articulație, aceea este greutatea optimă. Degeaba spun eu: vreau să mai slăbesc 3 kg sau 10, nu are legătură cu numărul kilogramelor. În momentul în care simți că, după o perioadă, nu te mai doare nimic, înseamnă că aceea este greutatea optimă”, a declarat Monica Anghel pentru

Dieta cu care a slăbit Monica Anghel

Cântăreața a povestit că meniul ei este compus în mare parte din salate cu carne și legume proaspete. De asemenea, și-a mișcorat orarul în care mănâncă, pentru a asigura suficient timp digestiei.

„Fac fastingul acela de 20 de ore și câteodată de 24 de ore. Mănânc salată cu carne, salată cu pește, salată cu brânză, salată cu ouă. Când simt nevoia de ceva dulce, mănânc niște fructe, beau apă foarte multă: 2,5 l pe zi. Din martie și până acum am slăbit cam 7 kg. Vreau să fie un mod de viață, pentru că mă simt foarte bine, am foarte multă energie”, a mai declarat Monica Anghel pentru sursa precizată mai sus.