Motivul pentru care Monica Tatoiu bea zilnic o sticlă de șampanie la prânz: „Eu beau de te bag sub masă” (VIDEO)

Monica Tatoiu bea zilnic o sticlă de șampanie la prânz. Vedeta este conștientă de impactul alcoolului și consumului său. câtă șampanie bea în fiecare zi, dar și vin roșu. Vinul alb și băuturile tari nu se regăsesc în lista sa de preferințe, astfel că nu le consumă deloc.

„Eu beau o sticlă de șampanie la prânz, trei sferturi dintr-o sticlă de trei sferturi de vin roșu bun, sec, în fiecare zi, singură. Eu beau de te bag sub masă, nu pe tine (n.r. prezentatoarea), pe Băsescu. Dar nu beau tărie, niciodată. Un bun prieten mi-a spus că alcoolul nu face rău, tăria face rău. Vinul roșu, eu nu beau deloc vin alb, știu de la tata, conține resveratrol”, a declarat Monica Tatoiu, într-un podcast, potrivit .

modul corect de a bea șampania. Ea mărturisește că nu a avut mereu cunoștințe solide despre arta consumului acestei băuturi celebre. Totuși, datorită interacțiunilor cu persoane influente din cercul ei social, a fost ghidată spre câteva reguli de aur pe care acum le împărtășește cu entuziasm și dorința de a le transmite mai departe.

„Nu beau până la fund șampania, ea nu se bea așa, decât dacă ești o fată crescută la vaci. Nu vă imaginați că eu am știut lucrurile astea. Și eu am venit din Banat la București, au râs de mine, dar eu, spre deosebire de mulți care se uită acum și o să fie enervați de tot ce am zis eu, eu am zis nu știu, învățați-mă.

Și cine credeți că m-a învățat? Dina Cocea, Camelia Dăscălescu. Țin minte, în 78 am venit în București, după ce am făcut mai multe prostii, adică m-am măritat și am divorțat după trei luni, și eram o nebună, o needucată, venită de la periferie”, a spus afacerista în cadrul podcastului Fiță cu Adiță.