Monica Tatoiu, la un pas de o tragedie pe autostradă: „Am stat cu inima cât un purice”

de a trăi o tragedie pe autostradă. șoferii care conduc cu viteză excesivă și iresponsabilitate ar trebui sancționați și propune montarea de camere de supraveghere, precum și suspendarea permiselor de conducere pe baza înregistrărilor video.

Monica Tatoiu, aproape de o tragedie pe autostradă

„Am avut probleme pe drum. Am crezut că… se circulă înfiorător, am stat cu inima cât un purice. La 120 km pe stradă, italienii sunt foarte agresivi, cea mai nasoală a fost întoarcerea în țară. Sunt mașini care îți taie fața. Trebuie camere. Sunt o grămadă de tineri care te omoară, eu sunt de acord să pună camere și să li se ia carnetele. Cu cât te apropii de România vezi cum se conduce cu viteză. Ne-au povestit niște prieteni că românii sunt primii care fac accident”, a declarat Monica Tatoiu pentru .

Ce spune vedeta despre cazul lui Vlad Pascu

Monica a abordat și subiectul tragediei de la 2 Mai cu ceva timp în urmă și a făcut public faptul că era familiarizată cu Vlad Pascu.

„Îl știu de când era mic, avea 3-4 ani. Tatăl lui amenința că ne omoară, că ne face, că ne drege cu el de mână. Avea exact aceeași coafură, aceeași atitudine pe care o are copilul acum. Ne amenința pentru că îl împiedicam să pună mâna pe pepiniera Bucureștiului. Voiam să salvăm un parc, niște copaci, niște păsări. Am avut trei sau patru ani procese cu el. Soțul meu s-a îmbolnăvit grav atunci. Până la urmă l-a dovedit, dar atenție! Acest om, tatăl acestui copil… copilul nu are nicio vină”.