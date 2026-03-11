Deși ne aflăm în , nu toate vedetele țin cont de restricțiile alimentare specifice acestei perioade. Printre ele se află și Monica Tatoiu, care spune că alegerea ei nu are nicio legătură cu lipsa credinței. Din contră, consideră că un gând bun și o intenție curată cântăresc mai mult decât restricțiile din farfurie.

Ce spune Monica Tatoiu despre adevăratul sens al postului

La 69 de ani, spune deschis că nu a ținut niciodată post alimentar și explică de ce. În opinia ei, postul nu se rezumă la ceea ce pui în farfurie, ci la gândurile pe care le ai și la felul în care te porți cu cei din jur. Fosta femeie de afaceri consideră că adevăratul post este cel al sufletului: să eviți vorbele urâte, judecata și gândurile rele.

„N-am ținut post în viața mea. Postul pentru stomac nu este atât de important ca postul sufletesc. În sensul că e mai bine să nu înjurăm, să nu gândim rău. E mult mai greu decât să te înfrânezi de la mâncare. Chestia cu mâncarea este ușor de înțeles pentru oamenii care nu au foarte multă cultură, să te înfrânezi emoțional și mental este însă altceva. Nu le am nici cu spoveditul, am o relație cu Dumnezeu mai altfel, dar mult mai dificilă”, a declarat aceasta pentru click.ro.

Care este, potrivit lui Silviu Biriș, rostul postului în credința ortodoxă

Actorul și teologul Silviu Biriș susține că postul are o semnificație mult mai profundă decât simpla renunțare la anumite alimente. În viziunea sa, postul este un exercițiu de disciplină și . Totodată, reprezintă și o formă de pocăință care îl ajută pe om să își întărească voința și să se apropie de Dumnezeu.

„Postul este o faptă de virtute, un exercițiu de înfrânare a poftelor trupului și de întărire a voinței, o formă de pocăință, deci mijloc de mântuire. Postul este disciplină, autodisciplină, nu se organizează petreceri în perioadele de post. Din punct de vedere religios, postul ar trebui să fie ținut de către toți cei botezați în cultul ortodox și cu binecuvântarea sau sub îndrumarea duhovnicului”, a spus Silviu Biriș pentru sursa menționată.

Actorul atrage atenția că postul nu se referă doar la ceea ce pui în farfurie. În opinia sa, el ține și de faptele bune și de grija față de cei aflați în suferință.

„Postul nu înseamnă numai mâncare. Dar un trup îmbuibat înseamnă implicit și o gândire pe măsură. Hrana trupească și cea sufletească sunt în directă legatură. În concluzie, poți tine tot postul alimentar, dar ce folos dacă inima ta este împietrită? Și poți crede că faci fapte bune, dar tu să îți vezi de vechile tale îndeletniciri neortodoxe”, a mai transmis acesta.