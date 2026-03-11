B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Monica Tatoiu surprinde! Ce spune despre post și relația ei cu Dumnezeu: „Nu le am nici cu spoveditul”

Monica Tatoiu surprinde! Ce spune despre post și relația ei cu Dumnezeu: „Nu le am nici cu spoveditul”

Ana Beatrice
11 mart. 2026, 15:27
Monica Tatoiu surprinde! Ce spune despre post și relația ei cu Dumnezeu: „Nu le am nici cu spoveditul”
Sursă Foto: Facebook - Monica Tatoiu
Cuprins
  1. Ce spune Monica Tatoiu despre adevăratul sens al postului
  2. Care este, potrivit lui Silviu Biriș, rostul postului în credința ortodoxă

Deși ne aflăm în Postul Paștelui, nu toate vedetele țin cont de restricțiile alimentare specifice acestei perioade. Printre ele se află și Monica Tatoiu, care spune că alegerea ei nu are nicio legătură cu lipsa credinței. Din contră, consideră că un gând bun și o intenție curată cântăresc mai mult decât restricțiile din farfurie.

Ce spune Monica Tatoiu despre adevăratul sens al postului

La 69 de ani, Monica Tatoiu spune deschis că nu a ținut niciodată post alimentar și explică de ce. În opinia ei, postul nu se rezumă la ceea ce pui în farfurie, ci la gândurile pe care le ai și la felul în care te porți cu cei din jur. Fosta femeie de afaceri consideră că adevăratul post este cel al sufletului: să eviți vorbele urâte, judecata și gândurile rele.

„N-am ținut post în viața mea. Postul pentru stomac nu este atât de important ca postul sufletesc. În sensul că e mai bine să nu înjurăm, să nu gândim rău. E mult mai greu decât să te înfrânezi de la mâncare. Chestia cu mâncarea este ușor de înțeles pentru oamenii care nu au foarte multă cultură, să te înfrânezi emoțional și mental este însă altceva. Nu le am nici cu spoveditul, am o relație cu Dumnezeu mai altfel, dar mult mai dificilă”, a declarat aceasta pentru click.ro.

Care este, potrivit lui Silviu Biriș, rostul postului în credința ortodoxă

Actorul și teologul Silviu Biriș susține că postul are o semnificație mult mai profundă decât simpla renunțare la anumite alimente. În viziunea sa, postul este un exercițiu de disciplină și înfrânare. Totodată, reprezintă și o formă de pocăință care îl ajută pe om să își întărească voința și să se apropie de Dumnezeu.

„Postul este o faptă de virtute, un exercițiu de înfrânare a poftelor trupului și de întărire a voinței, o formă de pocăință, deci mijloc de mântuire. Postul este disciplină, autodisciplină, nu se organizează petreceri în perioadele de post. Din punct de vedere religios, postul ar trebui să fie ținut de către toți cei botezați în cultul ortodox și cu binecuvântarea sau sub îndrumarea duhovnicului”, a spus Silviu Biriș pentru sursa menționată.

Actorul atrage atenția că postul nu se referă doar la ceea ce pui în farfurie. În opinia sa, el ține și de faptele bune și de grija față de cei aflați în suferință.

„Postul nu înseamnă numai mâncare. Dar un trup îmbuibat înseamnă implicit și o gândire pe măsură. Hrana trupească și cea sufletească sunt în directă legatură. În concluzie, poți tine tot postul alimentar, dar ce folos dacă inima ta este împietrită? Și poți crede că faci fapte bune, dar tu să îți vezi de vechile tale îndeletniciri neortodoxe”, a mai transmis acesta.

Tags:
Citește și...
De ce nu a făcut închisoare Șerban Huidu? Explicațiile oferite după 15 ani de la tragedia în care au murit 3 persoane
Monden
De ce nu a făcut închisoare Șerban Huidu? Explicațiile oferite după 15 ani de la tragedia în care au murit 3 persoane
Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă
Monden
Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă
Cine sunt cele mai bogate vedete din România. Sumele uriașe pe care le-au strâns te vor surprinde
Monden
Cine sunt cele mai bogate vedete din România. Sumele uriașe pe care le-au strâns te vor surprinde
Meniu de Oscar. Preparatele cu care va fi delectată elita Hollywoodului la ceremonia de decernare
Monden
Meniu de Oscar. Preparatele cu care va fi delectată elita Hollywoodului la ceremonia de decernare
Anca Serea, epuizată după ce a rămas singură cu cei 6 copii: „Sunt trează de la ora 6:00”
Monden
Anca Serea, epuizată după ce a rămas singură cu cei 6 copii: „Sunt trează de la ora 6:00”
Emil Rengle și Alejandro au stabilit data nunții. Evenimentul va fi dublu: „Să știe toată România că există o nuntă gay în țară”
Monden
Emil Rengle și Alejandro au stabilit data nunții. Evenimentul va fi dublu: „Să știe toată România că există o nuntă gay în țară”
Ce l-a scos din minți pe Bogdan Vlădău? Vedeta a răbufnit pe internet
Monden
Ce l-a scos din minți pe Bogdan Vlădău? Vedeta a răbufnit pe internet
Laurette poate să meargă din nou! Vedeta a fost imobilizată la pat din cauza unei controversate intervenții estetice. Prin ce coșmar a trecut (FOTO)
Monden
Laurette poate să meargă din nou! Vedeta a fost imobilizată la pat din cauza unei controversate intervenții estetice. Prin ce coșmar a trecut (FOTO)
Factura uriașă primită de George Burcea, după ce a ajuns la spital în SUA: „Pentru o problemă minoră” (FOTO)
Monden
Factura uriașă primită de George Burcea, după ce a ajuns la spital în SUA: „Pentru o problemă minoră” (FOTO)
Cum se descurcă Adela Popescu cu cei trei copii, în timp ce Radu Vâlcan filmează în Thailanda
Monden
Cum se descurcă Adela Popescu cu cei trei copii, în timp ce Radu Vâlcan filmează în Thailanda
Ultima oră
16:42 - Armata Română recrutează personal. Ce salarii pot primi cei care aleg o carieră în armată
16:40 - Un bărbat a fost reținut după ce a agresat sexual două femei în Sectorul 4. Cum a fost prins
16:33 - De ce nu a făcut închisoare Șerban Huidu? Explicațiile oferite după 15 ani de la tragedia în care au murit 3 persoane
16:16 - Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare. Datele interesante ale unui sondaj INSCOP
16:06 - Cei mai bogați români în 2026. Șase nume din România în topul miliardarilor Forbes
15:59 - Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi
15:54 - Risc de cvorum în Parlament: AUR ar urma să boicoteze votul pentru solicitarea SUA privind bazele militare din România
15:49 - Audierea Oanei Țoiu în Comisia de politică externă s-a transformat într-un circ. Atacurile la adresa ministrei de Externe au venit din toate părțile, iar parlamentarii PSD și UDMR s-au certat și între ei (VIDEO)
15:34 - Newsweek: Cum ne apără „străinii”, puși la zid de Călin Georgescu, în cazul unui atac iranian. Ce apărare are România
15:30 - Război în Orientul Mijlociu. Senatorii democrați se tem că Trump ar putea trimite trupe în Iran