Motivul banal pentru care Cristina Șișcanu s-a certat cu menajera ei, care a demisionat: „Stătea doar câteva ore”

Cristina Șișcanu că s-a certat cu menajera ei, care a demisionat. Fiind o fire activă pe Internet, prezentatoarea a povestit tot ce s-a întâmplat și acum se plânge de faptul că nu are pe cineva care să o ajute la treburile casnice.

De ce s-a certat Cristina Șișcanu cu menajera ei

De anul trecut, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu și-au angajat o menajeră, pentru a putea face față cu treburile casnice, având o locuință destul de mare. De două ori pe săptămână, o femeie o ajuta pe prezentatoare la curățenie, iar uneori chiar băga la spălat și călca hainele. Totul s-a întâmplat, până când, recent, femeia a băgat la spălat un costum de cașmir, care s-a deteriorat din cauza temperaturii prea mari a apei.

„Am avut o doamnă care mă ajuta la curățenie de două ori pe săptămână, cam de un an cred că era la noi. Dar ajutatul ei știti cum era? Venea și ștergea praful, practic asta era treaba ei principală. Acolo, la bucătărie, mai băga farfuriile în mașina de spălat, care nu intrau, le spăla ea, dar de două ori pe săptămână venea.

Dar mai băga și haine la spălat și călca. Și se întâmpla să fie puține haine la călcat pentru că atunci când venea nu putea să spele, nu se uscau. (…) Dar ea când venea stătea doar câteva ore, ceea ce nu e în regulă, mai ales că e o casă mare”, , pe Facebook.

Ce a deranjat-o, de fapt, la menajeră

„Ce s-a întâmplat astăzi? De fapt… săptămâna trecută. Eu voiam să mă îmbrac cu acest costum pe care vi l-am prezentat. Mi l-am cumpărat în toamnă, din cașmir, am dat mulți bani, cred că puloverul și pantalonii ajungeau la 1.000 de lei. (…)

Sâmbătă am vrut să mă îmbrac cu el, am văzut cum e, era un pulover mare, mărimea L. Am luat acest pulover, trebuia să fie L și când mă uit, mă uit și la pantaloni… pantalonii care erau lungi au ajuns să fie sub genunchi.

L-a spălat doamna, ca să nu zic numele. Cum să nu știi că asta se spală de mână sau la mașina de spălat, la programul pentru lână, la o temperatură joasă? (…) Eu am observat la ea niște automatisme, arunca hainele”, a explicat vedeta.