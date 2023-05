Motivul pentru care Corina Chiriac a refuzat să se stabilească definitiv SUA: „Cel mai plăcut loc de a îmbătrâni este acasă. Eram agent imobiliar și...”

Corina Chiriac a locuit 5 ani în SUA, 7 luni în Argentina, 11 ani în Germania și 8 luni în Italia.

Recent, interpreta de muzică ușoară a vorbit despre perioada în care a locuit în California, SUA, susținând că s-a simțit foarte bine și a rămas cu amintiri neprețuite. Chiar și așa, Corina Chiriac nu s-ar fi văzut mutată definitiv peste Ocean, colo unde avea statutul de „emigrant”.

Artista susține că perioada din SUA a însemnat o „reconversie profesională”

Artista susține că perioada în care a locuit în SUA a însemnat o „reconversie profesională”, însă nu este locul în care s-ar fi imaginat.

„Faptul că un om e liber să plece și să se și întoarcă e un privilegiu de care generația noastră nu se putea bucura înainte de 1989. Așa că eu am putut profita de această libertate. Și în momentul în care după aproape cinci ani de stat pe acolo, mi-am pus problema cam unde cred eu că vreau să îmbătrânesc. Și probabil cel mai plăcut loc de a îmbătrâni este acasă.

Ar trebui date prea multe explicații, pentru a fi clar răspunsul. Eu nu am confundat niciodată existența mea de persoană pe acest pământ cu faptul că sunt artistă. În momentul în care le combini și le complici, lucrurile se derutează. Întotdeauna am avut o existență a mea, de cetățean al planetei, al lumii. În America eu nu am fost artistă, ci un funcționar public. Lucru de care sunt foarte mândră, pentru simplu motiv că mi-am demonstrat faptul că nu depind de a fi Corina Chiriac pentru a-mi câștiga pâinea. E colosal de important”, a spus Corina Chiriac, potrivit .

„Am învățat o meserie nouă”

Timpul în care a locuit în SUA, Corina Chiriac a lucrat ca agent imobiliar. În timpul liber, artista cânta la restaurantele cu specific românesc din California.

„Am învățat o meserie nouă, am scrisori de recomandare extrem de bune de la foștii mei șefi, patroni. Au aflat foarte târziu că eu aveam o carieră artistică în Europa. Eram agent imobiliar și nu avea nicio legătură. Dar având experiența scenei și a lumii, sigur că eram foarte potrivită pentru a prezenta un apartament și a convinge un potențial cumpărător sau viitor locatar să ocupe un apartament în acel imobil și nu alături. Pentru că e mai bine la noi. A fost extrem de interesantă experiența.

Practic eu am trecut printr-o reconversie profesională. Și am reușit-o cu brio și sunt foarte mândră de asta. Aș fi putut face în continuare asta, acolo. Cântam pe o sumă modică, din când în când, într-o locație pentru români, dar . Eu nu-mi confund existența mea de persoană cu faptul că mai pot sau nu mai pot cânta. Ceea ce e foarte important. Pentru că această detașare îmi dă mie relaxarea necesară să mă bucur de fiecare zi în care trăiesc, indiferent de întâmplările inerente legate de vârstă”, a adăugat aceasta.