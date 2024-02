Motivul pentru care Doina Teodoru nu mănâncă ce gătește Cătălin Scărlătescu la restaurant: „Evident că pe mine nu mă interesa...”

Doina Teodoru a dat din casă! Chef Cătălin Scărlătescu nu prea gătește acasă, însă este tare priceput la foarte multe preparate, pe care le face, de obicei, în restaurantul lui. Din cauza unor probleme, Doina Teodoru nu mănâncă toate preparatele pe care le face Scărlătescu în localul său.

De mai bine de trei ani, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Celebrul bucătar a încercat chiar de la prima întâlnire să o cucerească pe Doina.

„ , pe la filmări, și până la urmă am zis: „Hai să și ieșim!. Și m-a invitat la el la bucătărie, pe terenul lui, evident, unde se simte el confortabil”, a spus Doina.

Doina Teodoru nu mănâncă tot ce gătește Cătălin Scărlătescu în restaurantul său

„M-a plimbat pe-acolo, mi-a arătat toate camerele, evident că pe mine nu mă interesa asta. Dar mi-a plăcut să-l văd în elementul lui. Îmi place, cum spuneam, că este foarte pasionat de ceea ce face. Ăsta e un lucru important”, a mai povestit actrița.

Chiar dacă deja , Cătălin Scărlătescu încearcă și acum să o impresioneze pe Doina cu preparatele pe care le face, însă iubita lui nu mănâncă întotdeauna din toate, pentru că a renunțat la lactatele din alimentație.

„Nu e prea greu să mă feresc de ce gătește pe acasă pentru că nu prea gătește pe acasă! Apoi, eu nu mănânc foarte multe chestii. Spre exemplu, de câteva luni, de când am început filmările, nu mai mănânc lactate.

Aparent, am brusc această intoleranță la lactoză. Nu mai pot mânca lactate, deși le ador, îmi plac brânzeturile! Îmi apar bubițe pe piele, sunt tot felul de chestii de care nu aș vrea să vorbesc neapărat, dar nu îmi fac bine! Atunci, am renunțat și la lactate, am renunțat și la tot ce înseamnă grâu”, a spus Doina Teodoru, potrivit .

Doina Teodoru: „La mine se limitează mâncarea”

Doina Teodoru a mai menționat că se limitează la ceea ce mănâncă, chiar dacă asta înseamnă să nu guste din preparatele lui Cătălin Scărlătescu. Ea a renunțat la lactate, pentru că i-au apărut câteva bubițe pe piele.

„La mine se limitează mâncarea, așa că îmi este foarte ușor să mă feresc de ce gătește Cătălin la restaurant, spre exemplu. Am observat că îmi apăreau bubițe pe piele de fiecare dată când mâncam lactate. Apoi, sunt clasicele, durerile de stomac! Îmi este bine acum, că nu mai mănânc lactate, parcă și tenul e mai curat. Lapte nu mai beau de ani de zile, nu prea îmi place, beam lapte vegetal, mi se pare mai gustos și mi se pare că sunt mai multe variante”, a mai spus Doina.