Motivul pentru care Laurențiu Reghecampf a decis să schimbe biserica în care trebuia să fie creștinat micuțul Liam

aveau în plan să îl creștineze pe băiețelul lor, Liam, la o biserică care era deja anunțată pentru cei apropiați, însă planurile s-au schimbat în ultimul moment.

Laurențiu Reghecampf a schimbat biserica pentru botezul fiului său

Antrenorul a decis să schimbe biserica, cu toate că la locul anunțat inițial erau deja câțiva apropiați. Botezul copilului s-a desfăşurat, în cele din urmă, într-un alt lăcaş de cult, potrivit România TV.

Din cauza evenimentelor care au avut loc, cei doi s-au hotărât să schimbe biserica. Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au avut parte de un incident în urmă cu două zile, asta după ce cei doi au fost surprinși în timp ce .

„S-a întâmplat ce se întâmplă de fiecare dată, că în țara asta, dacă este o persoană publică este apărată de unul și de alții. Legea nu își face cum ar trebui treaba. Că dacă se întâmpla lucrul ăsta când am făcut prima plângere, că ne temem pentru viața noastră nu ajungeam să vină Laurențiu Reghecampf, duhnind a alcool, abia se ține pe picioare”, a fost prima declarație a impresarei.

Laurențiu Reghecampf a adus cei mai în vogă artiști pentru botezul micuțului

Cei doi îndrăgostiți și-au botezat duminică fiul, pe Liam Simeon. Petrecerea a avut loc la Clubul Diplomat, iar artiștii care i-au încântat pe invitați au fost aleși pe sprânceană, potrivit

de Marius Mihalache & Band, Robert Band și Fata cu Vioara.

Invitat, în urmă cu câteva luni, în cadrul podcastului „Acasă la Măruţă”, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit cum a cunoscut-o pe actuala iubită, Corina Caciuc. Deşi nu a dorit să intre prea mult în detalii, antrenorul i-a făcut, la momentul respectiv, şi o declaraţie de dragoste partenerei sale.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi. Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum în colo. Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus Laurențiu Reghecampf.