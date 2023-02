Motivul pentru care relația dintre Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu nu a funcționat: „Era total nehotărâtă. Când cu unul, când cu altul”

Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu au fost colegi de scenă, dar și iubiți. De curând, artistul a dezvăluit că au avut o relație în secret, lucru care a luat prin surprindere pe toată lumea.

Gheorghe Turda, despre relația pe care a avut-o cu Elena Merișoreanu

Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu ar fi fost împreună în tinerețe, însă nimeni nu a știut adevărul despre tot ce s-a întâmplat.

Potrivit artistului, relația lor nu a fost serioasă și de lungă durată, deoarece interpreta de muzică populară era nehotărâtă.

„Elena Merișoreanu e colega mea și am încheiat! Mi-a fost drăguță, iubită! Nu s-a legat pentru că ea era nehotărâtă. A exagerat presa când a zis ea că eram pe cale să ne căsătorim. Eu nu am să-i dau replici, că nu am de ce, dar ea era total nehotărâtă. Era așa, plutea, era când cu unul, când cu altul”, a mărturisit artistul, potrivit .

De asemenea, Gheorge Turda a mai povestit că și-a găsit echilibrul chiar dacă a trecut prin momente dificile, iar cum este foarte bine și fericit.

„Foarte grea a fost perioada de acomodare, după ce am rămas singur. Acum îmi e mai bine, m-am echilibrat”, a mai spus artistul.