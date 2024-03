Motivul pentru care Tavi Clonda i-a controlat, pe ascuns, telefonul Gabrielei Cristea. Cum a reacționat prezentatoarea: „Să afle dacă am...”

Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute și apreciate , a dezvăluit recent motivul pentru care Tavi Clonda i-a controlat, pe ascuns, telefonul. Fiind o fire activă pe rețelele de socializare, prezentatoarea nu s-a sfiit să le spună urmăritorilor săi ce a făcut soțul ei.

Gabriela Cristea l-a dat de gol pe Tavi Clonda

Cei doi trăiesc o adevărată poveste de dragoste și, de multe ori, preferă să le povestească urmăritorilor ce se întâmplă în viața lor. Aceștia au avut parte atât de suișuri, cât și coborâșuri în relație, dar de fiecare dată au reușit să găsească o cale de mijloc.

De această dată, cum Tavi Clonda i-a umblat în telefon. Nu a fost vorba de un control sau despre infidelitate, ci doar voia să își răsfețe soția și să o lase să se odihnească până mai târziu, având în vedere că în fiecare zi se trezește la ora 06:00.

„Hai să vi-l pârăsc pe soț. Domnul Tavi Clonda, soțul meu, cu care în curând fac 9 ani de căsătorie oficială, mi-a umblat în telefon (…). Știți că în mod normal eu mă trezesc la 6 jumătate, așa cum fac de obicei, să mă duc să duc fetele la școală. Numai că astăzi m-am trezit la ora 9. Nu, stați liniștiți. Fetele erau duse la grădiniță și la școală, făcute pachețelele, împletite codițele, îmbăcate, aranjate. Ce credeți că a făcut domnul Tavi? De dimineață și-a dat el seama că am deja câteva luni bune de când mă trezesc la 6 și jumătate și seara mă culc după ora 12:00.

Adică un efort fizic foarte mare, iar în timpul în care sunt trează muncesc. Așa cum muncește și el acum, chiar dacă pare că se uită pe telefon, să știți că el muncește la ora asta. Și s-a gândit el să-mi facă mie o bucurie și să-mi ducă el mie fetele la grădiniță”, a povestit Gabriela Cristea, potrivit .

De ce a făcut artistul acest gest

Prezentatoarea a fost uimită de l-a făcut și nu a putut să se abțină să nu le povestească urmăritorilor săi această întâmplare. Gabriela Cristea a spus că soțul ei le-a dus pe fete la grădiniță și i-a rezolvat mai multe probleme.

„Da, și a umblat în telefon ca să-mi închidă alarmă, să nu sune și să afle dacă am vreo întâlnire sau vreo ceva în dimineața asta. S-a ocupat el de tot. Așa soț?! Efectiv, m-a lăsat să dorm cât am simțit eu nevoia și aveam nevoie.

Așa că după ce m-am trezit la ora 9 un pic speriată, pentru că vă dați seama, la ora 9 nu m-am mai trezit de când eram eu mică, cum s-ar spune, m-am trezit și am zis: „Aveam nu știu ce„, și el îmi spune așa liniștitor: „E rezolvată și aia„. Și da, rezolvase toate problemele și m-a lăsat să mă odihnesc pentru că am dormit 9 ore. Cred că eram copil când am dormit ultima oară 9 ore’, a continuat Gabriela Cristea.