Narcisa Suciu, probleme de sănătate după operație: „Nu am mâncat, mi s-au atrofiat mușchii”

Celebra cântăreață Narcisa Suciu a trecut prin clipe grele după operație! Narcisa Suciu a ajuns în stare gravă la spital în luna iulie pentru că a făcut septicemie din cauza apendicelui perforat.

Narcis Suciu, dezvăluiri după operația cumplită

Din fericire, Narcisa Suciu a declarat că se simte bine după o recuperare dificilă.

“Având în vedere că au trecut deja 9 săptămâni și jumătate de atunci, mă simt bine. Fizic, medical, nu am nicio problemă și nici nu mi-e frică și dacă nu am murit de data asta, când eram atât de aproape cred că nici nu se mai întâmplă în următorii 50 de ani!

Da, a fost o chestie destul de serioasă! Toată lumea s-a speriat, familie, prieteni, frații, toată lumea! Am stat sub observația medicilor imediat după operație, acum este totul bine și sub control, sunt ok și pot să plec din țară, doar că acum am treabă aici. Încerc să îl conving pe soțul meu să vină el aici, doar că nu prea are concediu”, a spus artista pentru .

Artista a dezvăluit cum a schimbat-o operația cumplită:

“Nu țin niciun fel de regim, dar lucrul de la care nu vreau să mă îndepărtez niciodată este faptul că în fiecare zi am nevoie să fac mișcare. Așa cum am fost obișnuită 10 ani cu Ozzy, cățelul meu, trebuie să continui măcar la nivelul ăla, dacă nu mai mult, mai ales acum. După perioada de spitalizare, pentru că atunci nici nu m-am hrănit, nici nu m-am mișcat. Mi s-au atrofiat mușchii și nu mă simțeam foarte bine fizic, adică aveam nevoie să îmi revin. Acum am început sportul, mi-am revenit, sunt ok!”.