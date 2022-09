Nea Mărin a fost operat la 64 de ani. Ce a pățit coregraful și cum se simte acum

Nea Mărin a ajuns pe masa de operații la 64 de ani. Vedeta s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima perioadă. Celebrul coregraf a fost operat de apendicită.

Nea Mărin s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în ultima perioadă, iar acum a ajuns pe masa de operații. Mai exact, îndrăgitul coregraf a fost operat de apendicită, la vârsta de 64 de ani. Anunțul a fost făcut de Liviu Vârciu, prin intermediul unui mesaj pe rețelele sociale.

Nea Mărin a fost operat, iar Liviu Vârciu a dat anunțul

și o carieră de mulți ani în televiziune. Se pare că sănătatea i-a creat probleme în ultima perioadă, astfel că a ajuns pe masa de operații, la vârsta de 64 de ani. Prezentatorul TV s-a operat de apendicită, iar acum se află în afara oricărui pericol. Pentru că îi este alături în orice moment, Lviu Vârciu și-a anunțat fanii de pe Instagram în legătură cu operația lui Nea Mărin.

„Dragilor, vă dau o veste bună și una rea. Nea Mărin s-a operat de apendicită la 64 de ani, are apendicita la fel de a d**** cum e el. A stat în el până la vârsta de 64 de ani, e okay, e în regulă”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.

Cu ce probleme de sănătate s-a mai confruntat artistul

Artistul pare plin de energie, dar problemele de sănătate nu l-au înconjurat. diagnosticat, acum ceva vreme, de către medici cu o boală care i-a cam dat de furcă, scrie .

Din cauza unui accident la umăr, anul trecut, Nea Marin a descoperit că are bursită, apoi s-a îmbolnăvit de COVID-19 și a ajuns în spital. Ulterior, a căzut și a fost nevoit să stea imobilizat două săptămâni, cu piciorul rupt.

„N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane, am fost să îmi fac niște analize la Fundeni acum 20 de ani. Sunt ok, drept dovadă i-am alergat pe dracii ăștia două luni de zile.

Mănânc foarte sănătos acum, țin regim. Eu n-am mâncat carne de porc timp de 18 ani și acum am mers pe la Maramureș și am început din nou”, mărturisea Nea Marin.