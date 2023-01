Nepotul lui Michael Jackson va juca rolul superstarului în filmul biografic

Nepotul cântărețului, Jaafar Jackson, în vârstă de 26 de ani, a obținut rolul principal în filmul Michael, iar Antoine Fuqua va regiza filmul.

Jaafar Jackson în vârstă de 26 de ani, care este al doilea cel mai tânăr fiu al compozitorului și membrului Jackson 5, Jermaine Jackson, fratele mai mare al lui Michael.

Jaafar a rpimit vestea spunând că se simte onorat: „Sunt onorat să dau viață poveștii unchiului meu Michael. Pentru toți fanii din întreaga lume, ne vedem în curând.”

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.

Photo by Jourdynn Jackson

— Jaafar Jackson (@JaafarJackson)