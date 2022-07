Nicola, dezvăluiri inedite despre relația cu fostul soț, la 17 ani de la divorț: „Ne mai apucă câteodată”

Nicola și Mihai Alexandru au divorțat în 2007 după 15 ani de relație. Vedeta a povestit în urmă cu ceva vreme că au decis să o ia pe drumuri separate pentru că mariajul lor nu mai funcţiona cu mult înainte ca divorţul să aibă loc.

De curând, artista a vorbit despre cum se înțelege cu fostul soț, care recent a anunțat că se însoară pentru a treia oară.

În ce relații este Nicola cu fostul soț, Mihai Alexandru

Deși au trecut ani buni de când și-au spus „adio”, cei doi încă păstrează legătura. Au rămas în relații bune de dragul celor doi copii Maria și Jonathan, pe care îi au împreună.

„Da, când este de vorbit despre copii, vorbim. E ok. Nu ne scoatem ochii, nu ne batem, vorbim, suntem politicoși unul cu celălalt. Ne mai apucă câteodată, dar trece. Sunt discuții despre și pentru copii, care de fapt nu mai sunt copii, sunt adulți și ar trebui să nu mai avem aceste discuții neapărat ca și cum copilul ar fi de trei ani. Gata! E adult! Să se descurce, că e pe picioarele lui!”, a declarat Nicola pentru

În anii în care au format un cuplu, cei doi colaborau şi din punct de vedere muzical şi lansau hit după hit, însă au încheiat orice colaborarea atunci când .

„Nu, nu mai colaborăm de atunci, de când ne-am despărțit. Nu a fost nimic din partea mea. De fapt nici nu mai contează, au trecut 17 ani”, a declarat artista pentru sursa citată.

De ce s-a despărţit Nicola de fostul soţ

În urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru Antena Stars, Nicola a vorbit despre despărţirea de Mihai Alexandru.

„Nu mai exista între noi atracţie şi nici reacţiile acestea de gelozie. Îl deranja pentru că lumea începuse să-i spună domnul Nicola, după numele meu de scenă. Eu am fost în cealaltă relaţie, după ce ne-am despărţit. Problemele noastre în interior erau de multă vreme. Cei care ne erau nouă apropiaţi ştiau. Oamenii care veneau în studio, chiar 2-3 oameni din presă ştiau. Eu ştiu foarte bine că nu a fost nimic înainte de a ne despărţi. Eu nu l-am înşelat pe el.

Poate şi eu am fost influenţată de el, care avea acea ruşine să nu ştie lumea, ce spune lumea. Eu veneam mereu şi-i spuneam mereu că nu mă interesează ce spune unul şi altul. Sunt vinovată că nu am ştiut să aplanez conflicte şi nu am fost eu. Ar fi trebuit să fiu mai înţeleaptă şi să spun: „iubiţi-mă aşa cum sunt”, spunea atunci Nicola.