Nicole Cherry, despre cum a revenit la kilogramele inițiale după naștere: „Cred că echilibrul este important”

Nicole Cherry arată foarte bine, motiv pentru care foarte mulți dintre cei care o urmăresc și o admiră se întreabă dacă aceasta urmează o anumită dietă.

Într-un interviu acordat recent, artista povestit pe larg cum a slăbit după ce a devenit mamă, cu mențiunea că nu a acumulat foarte multe kilograme în timpul sarcinii.

Cum a scăpat Nicole Cherry de kilogramele în plus după ce a născut

Întrebată, în cadrul unui interviu acordat pentru , cum a fost prima vacanță în trei, Nicole Cherry a povestit: „Peripețiile sunt în continuare cele cu drumul, pentru că Anastasiei nu-i prea place să stea în mașină, dar încercăm să plecăm pe perioada în care îi este somn, ca să fim siguri că va adormi și că vom avea un drum liniștit. Cât despre mare, într-adevăr, Anastasiei îi place foarte tare soarele, apa și este o Săgetătoare care-mi seamănă foarte tare”.

Legat de modul în care are scăpat de kilogramele în plus după naștere, artista a menționat că nu a acumulat foarte multe în timpul sarcinii și că cel mai important este menținerea unui stil de viață sănătos.

„Nu am acumulat multe kilograme în sarcină și faptul că am avut, cred, , și înainte de sarcină, și în timpul sarcinii, m-a ajutat extrem de mult, până la urmă, să grăbesc procesul de slăbire, imediat după sarcină. Cred că echilibrul este important, să ai un stil de viață sănătos. Cât despre mâncare, în general, am încercat să mănânc proteină, să elimin carbohidrații și să mănânc legume, chestii fresh, care mă ajută să am și energie, și să mă și mențin”.

„Toate la timpul lor”

Întrebată dacă, pe viitor, s-a gândit să filmeze videoclipuri în care să o includă și pe fiica sa, Anastasia, artista a spus că: „Toate la timpul lor. Momentan nu am găsit acea piesă în care să o includ pe Anastasia, dar cine știe, vom vedea. Pe viitor, dacă se va ivi ocazia, cu siguranță. Îmi doresc ca toată lumea să o cunoască și să o vadă, pentru că e un motiv de mândrie pentru mine și știu că și oamenii, și comunitatea mea o iubesc”.

De asemenea, tot în cadrul aceluiași interviu, Nicole Cherry a dezvăluit și trei lucruri care o pasionează și . „Îmi place foarte mult echitația, chiar dacă nu am mai fost de foarte mult timp. Iubesc caii și îmi place mult să merg la echitație. Iubesc animalele, dar asta cred că am mai spus-o și… cam atât. (râde)”.