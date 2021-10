Nicole Cherry se confruntă cu probleme de sănătate chiar înainte să nască. Cum se simte artista

Nicole Cherry este în al treilea trimestru de sarcină, însă viitorea mămică are probleme de sănătate specifice femeilor însărcinate.

Vedeta are mari probleme cu somnul și adoarme foarte greu în ultima vreme. În acelaşi timp, artista a explicat faptul că este conştientă de faptul că nu va scăpa de această problemă până la naştere.

„Am niște cearcăne de toată frumuseștea pentru că nu prea mai dorm noaptea. Adorm foarte greu și dacă mă trezesc peste noapte, iar adorm foarte greu și… s-a dus somnul ăla frumos și lin pe care îl aveam înainte și cred că pentru mult timp de acum încolo.”, a mărturisit Nicole Cherry pe Instagram.

Artista a vorbit despre nuntă în cadrul unui interviu pentru cancan.ro. Ea a menționat că evenimentul ar putea avea loc anul viitor.

„Momentan am fost prea ocupată și entuziasmată să mă gândesc la baby Anastasia. M-am visat mai mult mama decât mireasă. Ne dorim o nuntă «normală», de care să ne putem bucura fără restricții. Cel mai probabil se va întâmpla anul viitor, nu vreau să grăbesc lucrurile. Fiind impulsivă și spontană, cred că mă voi duce să probez rochii. Când va fi cazul și pe care mi se pune pata, aceea va rămâne”, a spus Nicole Cherry.

Nicole Cherry, totul despre despărțirea de tatăl copilului ei

Cântăreața a precizat că relația lor este mai puternică ca niciodată, dar și în cazul în care s-ar deparați de Florin, recunoaște că oricum ea ar alege să fie fericită.

„Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită.

Când am decis să fac un copil a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin. Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil săgetător. După ne-au luat emoțiilor, nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă”, a declarat Nicole Cherry, potrivit sursei citate mai sus.