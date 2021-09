Nicole Cherry, totul despre despărțirea de tatăl copilului ei: Eu o să fiu la fel de fericită

Cântăreața urmează să devină mamă anul acesta, iar relația pe care o are cu Florin este un subiect abordat adesea de fanii artistei. Gurile rele sunt de părere că povestea de iubire nu a fi una de durată, iar Cireșica a decis să dea cărțile pe față.

Nicole Cherry a explicat că se poate baza pe iubitul ei, iar acesta a fost și unul dintre aspectele pe care le-a luat în calcul atunci când a decis să devină mamă, scrie Cancan.ro.

Nicole Cherry, totul despre despărțirea de tatăl copilului ei

Cântăreața a precizat că relația lor este mai puternică ca niciodată, dar și în cazul în care s-ar deparați de Florin, recunoaște că oricum ea ar alege să fie fericită.

„Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită.

Când am decis să fac un copil a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin. Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil săgetător. După ne-au luat emoțiilor, nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă”, a declarat Nicole Cherry, potrivit sursei citate mai sus.