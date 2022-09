Nicole Cherry și-a spart capul: „Mă gândesc și mă doare mai rău!” (FOTO)

Nicole Cherry a avut un necaz după ce s-a lovit la cap și s-a ales cu o julitură. Ea s-a plâns apoi fanilor pe Instagram.

„Și nu, nu sunt Harry Potter! Am dat cu capul calumea, am început în forță dimineața asta. Mă rog, trecem peste asta că mă gândesc și mă doare mai rău”, a scris Nicole Cherry pe Instagram, potrivit

Nicole Cherry: „Eu mă simt un copil, chiar dacă am un copil”

Recent, Nicole că privește lumea cu alți ochi de când a devenit mămică. Totuși, și ea încă se simte un copil.

„Da, viaţa noastră s-a schimbat complet, dar este un sentiment unic şi pe care eu mi l-am dorit să-l simt de tânără. Mă bucur din inimă că l-am găsit pe Florin şi am reuşit să întemeiem familia la care visam. Şi nu ne oprim aici. Nu mă deranjează, pentru că eu mă simt un copil, chiar dacă am un copil. Mi-am şi dorit ca lucrurile să se întâmple aşa, să fiu mamă tânără, să pot s-o înţeleg pe Anastasia”, a spus artista.

Ea că din când în când apelează la psihologi pentru că îi e teamă să nu-și piardă oamenii dragi ei, iar uneori această frică o copleșește.