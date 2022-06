Nicole Cherry, detalii inedite despre viața de mămică tânără: „Eu mă simt un copil, chiar dacă am un copil”

Nicole Cherry trăiește cea mai frumoasă etapă din viața ei. Artista , în decembrie, iar de atunci, privește lumea cu alți ochi. De când este mămică, programul ei s-a schimbat, dar în continuare reușește să împace planul personal cu cel profesional.

Nicole Cherry, dezvăluiri inedite despre viața de mămică tânără

Nicole Cherry a afirmat mereu că și-a dorit să fie o mămică tânără și că lucrurile s-au întâmplat la momentul potrivit. Artista și-a planificat cu mare grijă până și sarcina, așa că venirea pe lume a Anastasiei nu a fost deloc o surpriză. Trăiește o perioadă foarte frumoasă din viața ei și nu ezită să împărtășească cu admiratorii ei din experiența ca mămică tânără.

În cadrul unui interviu, Nicole Cherry în prezent și cum a gestionat lucrurile în momentul în care a primit numeroase critici din partea internauților din cauza faptului că ar fi devenit mămică mult prea repede, de la o vârstă fragedă.

„Da, viaţa noastră s-a schimbat complet, dar este un sentiment unic şi pe care eu mi l-am dorit să-l simt de tânără. Mă bucur din inimă că l-am găsit pe Florin şi am reuşit să întemeiem familia la care visam.

Şi nu ne oprim aici. Nu mă deranjează, pentru că eu mă simt un copil, chiar dacă am un copil. Mi-am şi dorit ca lucrurile să se întâmple aşa, să fiu mamă tânără, să pot s-o înţeleg pe Anastasia şi, atunci când va creşte, să i se spună: „Ce frumoasă e mama ta. Unde e mama ta?. Consider că asta mă va ajuta în timp cu Anastasia, cu creşterea ei”, a spus Nicole Cherry, potrivit

Nicole se simte mai împlinită ca niciodată și simte că abia acum trăiește viața la care a visat mereu. În ceea ce privește criticile, Nicole Cherry deja s-a obișnuit cu ele. Artista a fost numită de multe ori „copilul cu copil”, dar nu o mai deranjează asta. Vedeta consideră că fiecare face ce vrea și ce simte cu viața lui.

Care este, de fapt, numele real a lui Nicole Cherry

Acum mai bine de o lună, cântăreața Nicole Cherry și iubitul său, Florin Popa . Concomitent cu acest eveniment a avut loc și botezul fiicei lor, Anastasia.

Nicole Cherry mărturisește că în momentul în care s-a căsătorit cu alesul inimii sale, a hotărât să poarte numele acestuia de familie. Prin urmare, numele complet al artistei din buletin este Nicoleta Janina Popa (Ghinea).

„Da, ca să fie totul în regulă. La mine numele de scenă chiar nu avea nicio legătură cu numele real, tocmai de aceea am zis să iau numele lui, așa e frumos”, a spus Nicole Cherry într-un interviu.