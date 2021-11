Niculina Stoican are remușcări față de Petrică Mîțu Stoian. Ce nu a reușit să-i spună: „Pentru sufletul meu greul începe de acum încolo”

Niculina Stoican s-a implicat activ în organizarea înmormântării lui Petrică Mîțu Stoian. Interpreta este îndurerată de plecarea prietenului. Aceasta a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu regretatul artist.

Conflicte în relații celor doi

Doru Gușman, prietenul fidel al lui Petrică Mîțu Stoian, a dezvăluit, recent câteva detalii despre relația Niculinei Stoican cu marele artist. Potrivit impresarului, cei doi au avut relații dificile.

„A plecat foarte supărat de la ansamblu din cauza Niculinei Stoican pentru că îl teroriza, îl umilea. S-a pensionat din cauza ei. Nici mort nu îl lasă în pace. Vrea să se răzbune pe mine în primul rând”, a remarcat Doru Gușman.

Regretele Niculinei Stoian

Niculina Stoican a respins acuzațiile bărbatului și s-a implicat activ în organizarea priveghiului. Interpreta voia să-l organizeze respectând mai multe tradiții, dar nu a reușit acest lucru.

”Este foarte greu, dar eu am norocul unui colectiv impecabil care m-a susţinut şi a fost alături de mine încă din clipa în care am aflat ce s-a întâmplat cu Petre şi până în momentul în care Petre a ieşit din curtea instituţiei şi a plecat la Teatrul Naţional. A fost cumva o formă de recunoştinţă a mehedinţenilor în plus faţă de i-a dăruit Gorjul şi Doljul. A fost foarte greu, dar cred că cel puţin din punctul meu de vedere şi pentru sufletul meu greul începe de acum încolo, pentru că nu va mai fi fizic. Cântecele lui vor rămâne, dar nu va mai fi fizic şi atunci pentru cei care aveau nevoie de el. Eu nu mă întâlneam foarte des cu el”, a povestit Niculina Stoian pentru România TV.

Cum a luat rămas bun de la Petrică Mîțu Stoian

Niculina Stoian a depus mult efort pentru organizarea înmormântării. Artista a fost sleită de puteri și nu mai putea să facă fața emoțiilor. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Totul a fost pus la punct secundă cu secundă. Fiecare om din Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a ştiut ce are de făcut. Încă de duminică dimineaţa, de când am pregătit foaierul de la poarta instituţiei cu flori şi pozele lui, cu ‘rămas bun, maestre’. Îi plăcea mult să i se spună maestre. Zâmbea aşa ironic. Fiecare moment a fost pregătit de noi toţi. Toată noaptea, cât a stat la Ansamblul Folcloric ‘Maria Tănase’, s-a făcut gardă lângă el. Nicio secundă nu a stat singur”, a conchis Niculina Stoian.