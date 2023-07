Noi detalii ies la iveală legate de divorțul dintre Cătălin Bordea și soția sa, Livia. De ce nu și-a putut salva comediantul căsnicia: „Era zgârcit”

Cătălin Bordea a confirmat, oficial, . După 10 ani, Livia Bordea a decis să încheie relația cu îndrăgitul comediant.

Cătălin Bordea confirmă despărțirea de soția lui

Chiar dacă până acum niciunul dintre ei nu a vorbit public despre această situație, pe 13 iulie, vedeta a decis să facă unele declarații referitoare la divorț, confirmând că au fost semnate recent actele după o frumoasă poveste de dragoste și aproape un deceniu de căsnicie.

„Oamenii se mai și despart. Eu și Livia, din păcate, facem parte dintre acești oameni, începând de astăzi, după ce am semnat actele de divorț. Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare și rog presa să îi respecte și ei suferința.

O poveste s-a încheiat însă sunt altele frumoase care rezistă și care dau dovadă de putere. Să ne concentrăm pe ele. Mulțumesc”, a fost mesajul transmis de Cătălin Bordea pe rețelele de socializare, scrie .

De ce ar fi părăsit Livia domiciliul conjugal

Noi detalii apar despre divorțul dintre Cătălin Bordea și soția sa, Livia. Caz Stan, zis și „oracolul din Herăstrău”, a vorbit despre separarea dintre cei doi.

„Eu am auzit bârfe prin oraș. Din câte am înțeles, Cătălin Bordea era zgârcit. Avea boala asta, nu era larg la mână. Tocmai de aceea a plecat soția lui de acasă. Se spune că a dat de un bărbat cu bani, care cheltuie cu ea și îi face toate poftele. Cătălin Bordea mai spunea că Livia îi toacă cardul, iar asta e dovadă de zgârcenie, din nou. Un bărbat care nu e zgârcit, tace din gură.

Poate de aceea l-a lăsat nevasta. Se mai întâmplă. Eu așa am auzit, că ea a plecat și a dat de un bărbat care are mai mulți bani. Ei păreau așa fericiți, pe rețelele de socializare, dar toată lumea pare fericită în online, iar realitatea e cu totul alta. Știu că el are și tatuajul cu numele ei, o să-l șteargă. Sau poate găsește altă fată pe care să o cheme Livia și păstrează tatuajul”, a spus Caz Stan, notează .