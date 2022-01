Noi dezvăluiri ale lui Carmen Tănase despre motivul real al mutării la țară. „Nu mi-a fost ușor”

Carmen Tănase a dezvăluit că s-a mutat la țară, în urma insistențelor fiului acesteia. Marea actriță a povestit tot ceea ce a determinat-o să părăsească agitația capitalei, în cadrul podcastului „Fain&Simplu”, prezentat de Mihai Morar.

Alegerea de a pleca din București a costat-o mult pe Carmen Tănase. Aceasta a fost nevoită să își vândă toate proprietățile pentru a se bucura de liniște și aer curat.

Pentru a ajunge ușor la teatru, marea actriță a ales o destinație apropiată de București, într-un sat de pe lângă Târgoviște. Drumul până în capitală durează numai o oră și jumătate.

„M-am mutat la țară la inițiativa lui Tudor pe care, în principiu îl ascult, pentru că el este un înțelept așa. Nu mi-a fost ușor. Nu m-aș fi văzut niciodată la țară. Eu eram omul aglomerației până acum.”, a povestit Carmen Tănase în cadrul podcastului prezentat de Mihai Morar.

„El mi-a zis că de fugit nu mai avem unde să fugim, pentru că peste tot este cam la fel. Singura soluție ar fi să ne apropiem mai mult de traiul acela mai simplu, mai firesc, mai normal și să fim un pic mai departe de haosul marilor orașe mai ales. Hai să ne mutăm la țară. Eu nu am zis nu. Altă dată aș fi zis să mă lase cu țara lui”, a continuat artista.

Carmen Tănase a căutat timp de 6 luni casa perfectă

Procesul de mutare a fost o adevărată peripeție pentru artistă. Găsirea unei oaze de liniște care să fie atât pe placul acesteia, cât și pe cel al fiului Tudor a durat mai bine de jumătate de an.

Mai mult decât atât, Carmen Tănase a făcut razie în toate casele scose la vânzare pe o rază de 60 de km depărtare de București.

„Am hotărât să ne mutăm la țară și din clipa aia am început să caut. Șase luni am căutat. Știu toate casele de vânzare de pe o rază de 60 de kilometri din jurul Bucureștiului din toate județele. El mă presa. Am văzut zeci de case și în zeci de sate și nu îmi plăcea nimic.”, a precizat actrița.

Casa visurilor a apărut când se aștepta mai puțin

În cadrul podcastului, actrița a dezvăluit că și-a găsit casa visurilor chiar după un scandal cu fiul ei.

„Într-o bună zi eram destul dezamăgită, ne și certasem, el mă presa și am țipat la el… am văzut o căsuță. I-am trimis-o.”, a povestit Carmen Tănase.

Marea doamnă a teatrului românesc și-a exprimat și bucuria pentru faptul că are ocazia să recupereze timpul în care a stat separată de Tudor.

„Noi nu stăteam împreună până atunci. Acum stăm împreună, dar nu mai stăteam împreună de când avea 18 ani. (…) Avem pădure. E viață. Avem râu vis-a-vis de casă. În spatele casei vin căprioare. Am niște vecini de treabă, care iubesc animalele. Eu nu voiam vecini, dar sunt oameni foarte mișto”, a mai detaliat artista.

View this post on Instagram A post shared by Carmen Tanase (@carmentbrana)

Сarmen Tănase, apariție surprinzătoare pe TikTok

Liniștea adusă de mutarea mult așteptată a inspirat-o pe Carmen Tănase să își facă și un cont de TikTok, unde să își țină mai aproape fanii.

„Wow! În ultima vreme, două trei zile, mă distrează de mă tăvălesc, pur și simplu. Avem treabă, ce vorbești, tăticule? Dacă nu o să le încerc pe toate, măcar așa să evadez”, a spus vedeta în primul ei clip de pe platformă.

Videoclipurile acesteia au adunat până acum 1,5 milioane de like-uri.