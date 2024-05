Noul portret al prințesei Kate Middleton. Motivul pentru care unele persoane sunt dezamăgite de imagine

Un nou portret al a fost postat, miercuri, și a strâns o serie de reacții, care a împărțit publicul în două tabere.

Portretul este realizat de Hannah Uzor și a apărut pe coperta revistei Tatler. În imagine, prințesa are o rochie lungă albă, cu o panglică albastră, fiind ținuta pe care a purtat-o în timpul banchetului din 2022, conform

Internauții au reacționat pe platforma X la postarea cu , fiind dezamăgiți de faptul că nu arată deloc ca prințesa de Wales.

„Îmi pare rău, oricât de mult vă iubesc, dar prințesa de Wales de pe copertă nu seamănă deloc cu cea reală”;

„Oricât de mult admir timpul și efortul depus, rochia și fundalul, dar fața nu este a prințesei Catherine”, sunt unele dintre reacții.

Tatler’s July 2024 cover completes a royal tryptic of historic magnitude with a new portrait of the Princess of Wales by British-Zambian artist Hannah Uzor.

The July 2024 issue is on sale 30 May. Click here for more:

— Tatler (@Tatlermagazine)