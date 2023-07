O cântăreață celebră de muzică populară a fost lovită de fulger. „Dumnezeu a vrut să mai trăiesc”

Cântăreața de muzică populară, Lorenna, a

Ea a povestit despre momentele îngrozitoare prin care a trecut. Din fericire, acum este bine, dar din cauză că a avut mai resimte dureri ușoare, conform Antena 3.

Lorenna a spus că nici măcar nu a avut timp să își dea seama ce se întâmplă.

Cum s-a întâmplat incidentul

„Sunt bine! Am suferit o lovitură la picior, mă doare o coastă, un cot, dar în rest sunt bine. Nici măcar nu am apucat să îmi dau seama ce se întâmplă în acele momente, dar acum pot să vă spun că sunt bine”, a explicat Lorenna.

„Am fugit și eu pentru două zile într-o minivacanță de weekend, mă aflam pe balcon și cum obișnuiesc eu să dau live-uri… Nici ploaie, nici tunete, nimic… Nu știu la un moment dat de unde a venit, a venit așa de nicăieri un fulger. Prima reacție când fulgeră, știi că te îndrepți spre ușă, dar eu n-am mai apucat să mă îndrept, n-am mai apucat nici măcar să aștept acele secunde, să se declanșeze, pentru că mă așteptam să se declanșeze tunetul, după fulger.

N-am mai apucat să fac nimic, am fost luată pe sus de suflul tunetului și am fost aruncată, proiectată în mijlocul camerei de hotel, cam la 3 metri, să zic așa. Efectiv am fost luată în zbor și m-am trezit pe covor, în mijlocul camerei.

Dumnezeu a vrut să mai trăiesc”, a spus Lorenna.