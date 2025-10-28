B1 Inregistrari!
O ceartă între doi artiști i-a schimbat destinul Deliei. Iată despre ce este vorba

O ceartă între doi artiști i-a schimbat destinul Deliei. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
28 oct. 2025, 13:11
O ceartă între doi artiști i-a schimbat destinul Deliei. Iată despre ce este vorba
Sursa Foto: Facebook/ Delia
Destinul Deliei a fost schimbat după o ceartă între doi artiști cunoscuți. Vorba aceaa: când doi se ceartă, al treilea câștigă. Iată despre ce este vorba!

Ce s-a întâmplat

Delia a ajuns să cânte cu Nick după o ceartă pe care acesta a avut-o cu o altă cântăreață, căreia i-a propus să-i fie parteneră de scenă.

Este vorba despre Cristina Munteanu, care-n prezent a refăcut cu colegul său, Gabi, trupa AS XX, conform Cancan.

Ce a declarat Cristina Munteanu

„Eu sunt scorpion. Zodia care iartă destul de des, dar te mai bagă în seamă abia peste 10 ani. Singurul dintre toți artiștii cu care m-am certat e Nick de la N&D. Dar nu vreau să dau din casă și să pun paie pe foc pentru că lucrurile dintre noi s-au mai ameliorat. Gabi (n.r. colegul său de trupă) era în armată”, a declarat Cristina Munteanu.

„Erau începuturile noastre cu AS XX, până în Inima te cheamă. Și am plecat în București pentru că Nick voia să cânte cu mine. Am și cântat cu el, chiar avem o piesă. Era la început, în 1998, înainte să fie cu Delia. Eram pe aceeași lungime de undă. Și el era un caracter puternic. Și ne-am ciondănit pe piesă. Apucasem să i-o fredonez Inima te cheamă”, a mai spus ea.

„El ar fi vrut să o fac cu el, dar ideea era a mea. Apoi băieții s-au împăcat, iar eu mam întors în trupa mea. Nick s-a șucărit atunci că nu am rămas cu el. M-a chemat și acum doi ani, când m-a sunat soția sa, cu care sunt prietenă”, a explicat.

O carieră solo

Ulterior, Delia a ales o carieră solo. Cântăreața a continuat să aibă succes și a făcut senzație cu melodiile sale.

A experimentat constant noi stiluri muzicale, cum ar fi pop, dance, R&B, chiar și influențe etno sau trap . Ea a reușit să rămână mereu relevantă, atât cu piesele ei, dar și cu aparițiile televizate.

Printre piesele ei cele mai populare se numără: „Pe aripi de vânt”, „Da, mamă”, „Cum ne noi” (cu Carla’s Dreams), „Rămâi cu bine”, „OTZL GLTZ”.

