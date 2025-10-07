Chef Sorin Bontea are 11 chitare, dar zero răbdare. De mic a fost pasionat de cântat, dar până la urmă „am ajuns la cârciumă să muncesc”. Juratul de la Masterchef a mai susținut că are și tobe, dar pe toate se așază praful deoarece nu mai are timp și mai ales răbdarea ca pe vremuri încât să angajeze un profesor și să învețe serios să cânte.

De ce Chef Sorin Bontea are 11 chitare, dar nu prea cântă

„Am 11 chitare și tot zic că mă apuc să învăț și tot n-apuc să învăț. N-am timp. Și nu prea mai am răbdare.

Când eram mic, când am fost cu Moș Ajunul mi-am cumpărat o chitară Reghin. Aveam 10-12 ani. Mereu am zis că mă duc la Școala Populară de Artă și nu am ajuns. Am ajuns la cârciumă să muncesc. Și mi-a plăcut chitara, îmi place și-n continuare. Dar doar îmi place și știi cum e, mă uit pe , văd că uite așa se cântă nu știu ce, mă uit vreo jumătate de oră și după aia mă satur de învățat și mă apuc de alte lucruri.”, a dezvăluit Sorin Bontea.

El a spus că își ține chitarele pe pereți și din când în când soția lui îl obligă să le șteargă de praf: „Le-am pus frumos pe pereți. Sunt foarte frumoase. Le mai șterg de praf din când în când, că mă obligă . “Ți-ai luat atâtea, ia și șterge-le de praf!””.

Cea mai scumpă chitară e un Gibson, care a costat „vreo 2000-3000 de euro. Luată la licitație tot așa, de pe un site. Am și tobe. Le mai șterg de praf câteodată”.

Juratul de la Masterchef a explicat și de ce nu se mai apucă acum serios de studiat muzica: „Cred că nu prea mai am răbdare. Am întrebat pe Mărgineanu, pe Brenciu, pe Miță așa de lecții de chitară. „Ba da, gata, uite, ăsta-i profesorul”. Nu sun niciodată. Mi-e și rușine, nici nu prea am timp, nu prea mai am răbdare. Adică eu acasă mă uit pe Youtube, îmi iau chitară, mai dau de două-trei ori și cam atât”.

De ce Sorin Bontea, totuși, nu regretă că s-a apucat de gătit

Întrebat de dacă regretă că nu și-a dezvoltat această pasiune pentru muzică, Sorin Bontea a răspuns: „Nu regret absolut nimic. Eu cred că fiecare ar fi trebuit să fie la timpul lui. Dacă nu te apuci de mic, e greu să mai faci la vârsta asta. Nu am nici timp, nici răbdare, nici dexteritate. Cred că fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui. Ăsta a fost drumul meu și nu îmi pare rău absolut deloc”.

Și chef Florin Dumitrescu a mărturisit că are tot felul de prin casă și cântă la ele ca mijloc de terapie.