B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Sorin Bontea: „Am 11 chitare și 0 răbdare”. Dezvăluirile juratului de la Masterchef despre pasiunea lui secretă și… cum îl ceartă soția

Sorin Bontea: „Am 11 chitare și 0 răbdare”. Dezvăluirile juratului de la Masterchef despre pasiunea lui secretă și… cum îl ceartă soția

Traian Avarvarei
07 oct. 2025, 15:54
Sorin Bontea: „Am 11 chitare și 0 răbdare”. Dezvăluirile juratului de la Masterchef despre pasiunea lui secretă și... cum îl ceartă soția
Chef Sorin Bontea are 11 chitare, dar nu are răbdare să învețe să cânte profesionist. Sursa foto: Captură video - Selly / YouTube
Cuprins
  1. De ce Chef Sorin Bontea are 11 chitare, dar nu prea cântă
  2. De ce Sorin Bontea, totuși, nu regretă că s-a apucat de gătit

Chef Sorin Bontea are 11 chitare, dar zero răbdare. De mic a fost pasionat de cântat, dar până la urmă „am ajuns la cârciumă să muncesc”. Juratul de la Masterchef a mai susținut că are și tobe, dar pe toate se așază praful deoarece nu mai are timp și mai ales răbdarea ca pe vremuri încât să angajeze un profesor și să învețe serios să cânte.

De ce Chef Sorin Bontea are 11 chitare, dar nu prea cântă

„Am 11 chitare și tot zic că mă apuc să învăț și tot n-apuc să învăț. N-am timp. Și nu prea mai am răbdare.

Când eram mic, când am fost cu Moș Ajunul mi-am cumpărat o chitară Reghin. Aveam 10-12 ani. Mereu am zis că mă duc la Școala Populară de Artă și nu am ajuns. Am ajuns la cârciumă să muncesc. Și mi-a plăcut chitara, îmi place și-n continuare. Dar doar îmi place și știi cum e, mă uit pe YouTube, văd că uite așa se cântă nu știu ce, mă uit vreo jumătate de oră și după aia mă satur de învățat și mă apuc de alte lucruri.”, a dezvăluit Sorin Bontea.

El a spus că își ține chitarele pe pereți și din când în când soția lui îl obligă să le șteargă de praf: „Le-am pus frumos pe pereți. Sunt foarte frumoase. Le mai șterg de praf din când în când, că mă obligă nevastă-mea. “Ți-ai luat atâtea, ia și șterge-le de praf!””.

Cea mai scumpă chitară e un Gibson, care a costat „vreo 2000-3000 de euro. Luată la licitație tot așa, de pe un site. Am și tobe. Le mai șterg de praf câteodată”.

Juratul de la Masterchef a explicat și de ce nu se mai apucă acum serios de studiat muzica: „Cred că nu prea mai am răbdare. Am întrebat pe Mărgineanu, pe Brenciu, pe Miță așa de lecții de chitară. „Ba da, gata, uite, ăsta-i profesorul”. Nu sun niciodată. Mi-e și rușine, nici nu prea am timp, nu prea mai am răbdare. Adică eu acasă mă uit pe Youtube, îmi iau chitară, mai dau de două-trei ori și cam atât”.

De ce Sorin Bontea, totuși, nu regretă că s-a apucat de gătit

Întrebat de CanCan dacă regretă că nu și-a dezvoltat această pasiune pentru muzică, Sorin Bontea a răspuns: „Nu regret absolut nimic. Eu cred că fiecare ar fi trebuit să fie la timpul lui. Dacă nu te apuci de mic, e greu să mai faci la vârsta asta. Nu am nici timp, nici răbdare, nici dexteritate. Cred că fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui. Ăsta a fost drumul meu și nu îmi pare rău absolut deloc”.

Și chef Florin Dumitrescu a mărturisit că are tot felul de instrumente muzicale prin casă și cântă la ele ca mijloc de terapie.

Tags:
Citește și...
Culiță Sterp, din nou în genunchi! Daniela Iliescu a rămas fără cuvinte când a văzut ce a primit: „De ziua ei, am mai cerut-o o dată, ca să fiu sigur”
Monden
Culiță Sterp, din nou în genunchi! Daniela Iliescu a rămas fără cuvinte când a văzut ce a primit: „De ziua ei, am mai cerut-o o dată, ca să fiu sigur”
Minodora, declarații explozive: „Nu am călcat haine în viața mea”. Ce dezvăluiri a făcut cântăreața
Monden
Minodora, declarații explozive: „Nu am călcat haine în viața mea”. Ce dezvăluiri a făcut cântăreața
Jean Paler: „E greu să fii pensionar în România”. Ce pensie are actorul
Monden
Jean Paler: „E greu să fii pensionar în România”. Ce pensie are actorul
S-a aflat cât costă o masă la restaurantul lui Virgil Ianțu! Prețurile i-au lăsat pe toți fără cuvinte
Monden
S-a aflat cât costă o masă la restaurantul lui Virgil Ianțu! Prețurile i-au lăsat pe toți fără cuvinte
Oana și Viorel Lis stau în frig de frica facturilor: „Eu îmi mai vând din lucruri, că e foarte greu”. Cât au avut de plătit în ultima lună
Monden
Oana și Viorel Lis stau în frig de frica facturilor: „Eu îmi mai vând din lucruri, că e foarte greu”. Cât au avut de plătit în ultima lună
Dana Rogoz, despre întâlnirea cu Ion Iliescu: „Prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată”. Ce s-a întâmplat
Monden
Dana Rogoz, despre întâlnirea cu Ion Iliescu: „Prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată”. Ce s-a întâmplat
Dalida din „Las Fierbinți”: „Am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus”. Cum au ajutat-o în carieră
Monden
Dalida din „Las Fierbinți”: „Am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus”. Cum au ajutat-o în carieră
Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei
Monden
Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei
Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”
Monden
Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”
(VIDEO) Dorian Popa a intrat în rând cu lumea. Bărbatul s-a căsătorit în Maldive, iar mama lui n-a fost prezentă la eveniment
Monden
(VIDEO) Dorian Popa a intrat în rând cu lumea. Bărbatul s-a căsătorit în Maldive, iar mama lui n-a fost prezentă la eveniment
Ultima oră
17:26 - Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
17:13 - Politicile guvernamentale de austeritate aduc sărăcie. Românii nu mai fac față scumpirilor
17:00 - Ciclonul Barbara lovește România. Ce trebuie să aibă la îndemână populația? Avertismentul lui Raed Arafat
16:44 - Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
16:38 - Prințul William, dezvăluiri emoționante despre viața de familie: „Încerci să nu repeți greșelile părinților tăi”
16:24 - Alertă în Spania! O clădire s-a prăbușit, parțial, în centrul Madridului. Bilanțul victimelor
15:58 - Culiță Sterp, din nou în genunchi! Daniela Iliescu a rămas fără cuvinte când a văzut ce a primit: „De ziua ei, am mai cerut-o o dată, ca să fiu sigur”
15:58 - Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă
15:33 - Rugăciunea zilei de marți. Ce să rostești pentru iertare
15:25 - Infertilitatea în rândul femeilor. Ce cauze ascunse pot împiedica visul de a deveni mamă