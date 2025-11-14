O a fost sunată și întrebată dacă dorește să participe la „ ”. Aceasta mărturisește că a izbucnit în râs atunci când a auzit propunerea, menționând că limitele ei sunt „pe lângă București”. Iată despre cine este vorba!

„Eu? La Survivor?”

Influencerița care a refuzat oferta „Survivor” este Nadd Hu. Aceasta mărturisește că un astfel de concurs ar fi pestele limitele ei, conform Cancan.

„M-a sunat mai devreme o producătoare să mă invite la Survivor și m-a bufnit râsul atât pe mine, cât și pe doamna care m-a sunat. Eu? La Survivor? Eu consider că în viață este foarte important să îți cunoști limitele, iar limitele mele sunt pe lângă București. Nici decum în Republica Dominicană”, a spus aceasta.

„Am fost oată la un eveniment care era la o Cramă și planul era să se rămână peste noapte. Am intrat în cort și când mi-am dat seama că nu pot să stau în picioare în cort, am zis că nu! Pe drum spre cort m-au pișcat 3 tânțări, zici că aveam varicelă, arătam ca în clasa a patra”, a adăugat.

„Ce să caut eu la Survivor?”

„Așa că ce să caut eu la Survivor? Nu cred că e ceva greșit că există mai multe categorii de oameni. Eu sunt genul de om care preferă să stea la hotel, în loc de AirBNB. Când stau la hotel, sun tot timpul la recepție. Nu cred că e ceva greșit să îți placă confortul sau să îți dai seama că ești genul de om care preferă confortul”, a mai spus Nadd Hu.

„Până la urmă, pentru asta muncesc în viață. Să fiu confortabilă. Revenind la Survivor, voi vă dați seama că oamenii ăia nu se spală pe dinți? Nu se spală pe corp! Eu când intru în mare, simt sare aia pe corp și în păr, mă simt murdară. Poate sunt eu sclifosită!”, a adăugat.