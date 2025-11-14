B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”

O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”

Selen Osmanoglu
14 nov. 2025, 12:57
O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
Cuprins
  1. „Eu? La Survivor?”
  2. „Ce să caut eu la Survivor?”

O influenceriță a fost sunată și întrebată dacă dorește să participe la „Survivor”. Aceasta mărturisește că a izbucnit în râs atunci când a auzit propunerea, menționând că limitele ei sunt „pe lângă București”. Iată despre cine este vorba!

„Eu? La Survivor?”

Influencerița care a refuzat oferta „Survivor” este Nadd Hu. Aceasta mărturisește că un astfel de concurs ar fi pestele limitele ei, conform Cancan.

„M-a sunat mai devreme o producătoare să mă invite la Survivor și m-a bufnit râsul atât pe mine, cât și pe doamna care m-a sunat. Eu? La Survivor? Eu consider că în viață este foarte important să îți cunoști limitele, iar limitele mele sunt pe lângă București. Nici decum în Republica Dominicană”, a spus aceasta.

„Am fost oată la un eveniment care era la o Cramă și planul era să se rămână peste noapte. Am intrat în cort și când mi-am dat seama că nu pot să stau în picioare în cort, am zis că nu! Pe drum spre cort m-au pișcat 3 tânțări, zici că aveam varicelă, arătam ca în clasa a patra”, a adăugat.

„Ce să caut eu la Survivor?”

„Așa că ce să caut eu la Survivor? Nu cred că e ceva greșit că există mai multe categorii de oameni. Eu sunt genul de om care preferă să stea la hotel, în loc de AirBNB. Când stau la hotel, sun tot timpul la recepție. Nu cred că e ceva greșit să îți placă confortul sau să îți dai seama că ești genul de om care preferă confortul”, a mai spus Nadd Hu.

„Până la urmă, pentru asta muncesc în viață. Să fiu confortabilă. Revenind la Survivor, voi vă dați seama că oamenii ăia nu se spală pe dinți? Nu se spală pe corp! Eu când intru în mare, simt sare aia pe corp și în păr, mă simt murdară. Poate sunt eu sclifosită!”, a adăugat.

Tags:
Citește și...
Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
Monden
Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Monden
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Monden
Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Monden
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Monden
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă
Monden
Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă
Morgan Freeman, secretul unei cariere de durată în actorie: „Nu lăsa bătrânul să intre în tine”
Monden
Morgan Freeman, secretul unei cariere de durată în actorie: „Nu lăsa bătrânul să intre în tine”
Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
Monden
Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”
Monden
Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători
Monden
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători
Ultima oră
12:53 - Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă
12:43 - Mersul trenurilor Bucureşti Nord – Aeroportul Otopeni, modificat. CFR anunță lucrări la instalațiile feroviare
12:23 - Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
12:20 - O statuie pentru Messi pe Camp Nou. Președintele Barcelonei îl vrea pe argentinian înapoi
12:11 - Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”
Catalin Drula
11:46 - UE accelerează eliminarea scutirii de taxe pentru coletele mici din China
11:42 - De ce l-a adus la Cotroceni Nicușor Dan pe Vlad Voiculescu. Ce se pregătește pentru penalul Voiculescu
11:28 - Suporter agresat de un agent de pază la un meci de handbal. Autoritățile au deschis dosar penal (VIDEO)
11:01 - Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri
10:30 - Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid