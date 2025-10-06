B1 Inregistrari!
Carmen Grebenișan a născut în apă. Influencerița a devenit mama unui băiețel (FOTO)

Carmen Grebenișan a născut în apă. Influencerița a devenit mama unui băiețel (FOTO)

Traian Avarvarei
06 oct. 2025, 11:54
Carmen Grebenișan a născut în apă. Influencerița a devenit mama unui băiețel (FOTO)
Carmen Grebenișan a născut un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut de Alina Ceușan. Sursa foto: Captură video - SORE / YouTube
Carmen Grebenișan a născut un băiețel. Anunțul a fost făcut de prietena ei, Alina Ceușan. Influencerița a ales să nască în apă, la o clinică din Constanța.

De ce a vrut Carmen Grebenișan să nască în apă

Carmen Grebenișan a născut, duminică, un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut de Alina Ceușan, prietena ei, care i-a și fost alături pe perioada sarcinii.

„Îngerașul lui Carmen și Cristian este aici și nu putem fi mai fericiți de atât! Abia așteptăm să îl cunoaștem. Mama și bebelușul sunt foarte bine, se odihnesc zilele acestea”, a transmis Alina Ceușan, în online.

Carmen Grebenișan nu a dezvăluit deocamdată numele băiețelului, dar a spus că începe cu litera „K”, a fost ales de mama iubitului ei și e un nume foarte rar întâlnit.

Cu ceva timp în urmă, influencerița a explicat și de ce a ales să nască în apă.

„Am ales să nasc natural, în apă, în Constanța. M-a atras faptul că aici se susține mult și se militează pentru nașterea naturală și că există și această opțiune – de a naște în apă. Iar când am cunoscut-o pe moașă, am simțit imediat că sunt pe mâini bune, e genul de om pe care îl simți aproape, ca și cum l-ai ști dintotdeauna. Îmi place că aici pot să nasc în apă, să aleg poziții diferite, să am muzica mea, lumină difuză și, bineînțeles, sprijinul lui Cristi lângă mine. După naștere îmi doresc contact piele-pe-piele imediat, alăptare în prima oră și să fim împreună, rooming-in. Sper să și iasă planul. Dacă nu, oricum, există opțiuni și mă bucur că sunt la îndemână”, a explicat Carmen Grebenișan.

Ce a spus Carmen Grebenișan despre tatăl copilului ei

Carmen Grebenișan și tatăl copilului, Cristian, sunt împreună de un an. El e originar din Zalău, a locuit o vreme în SUA, dar a renunțat la Miami pentru relația cu influencerița.

„Este o relație privată, nu ascunsă, dar nu vreau să fie expusă. Am învățat mai multe lucruri din relația trecută și am decis că este mai confortabil și pentru mine și pentru actualul partener să fie mai privată, pe cât se poate. Nu este nimic ascuns, dar nu o să ne vedeți foarte des în online.

Noi ne cunoșteam de multă vreme, de 10-15 ani, din Cluj, dar nu am interacționat foarte mult. Nu este din Cluj, este din Zalău, dar a stat în Cluj și ne știam din vedere. Cred în faptul că dacă ai o persoană lângă tine și nu este momentul să o descoperi, nu o vei descoperi chiar dacă stă lângă tine și 20 de ani. Iar atunci când vine momentul potrivit, te deschizi și tu. Nici eu nu am fost deschisă, aveam alte target-uri, alte gânduri și alt nivel de conștientizare a nevoilor mele”, a spus în trecut Carmen Grebenișan, pentru CanCan.

Cei doi au făcut anunțul că vor deveni părinți chiar când se aflau într-o vacanță în Miami.

„Cel mai prețios cadou al nostru de la Miami”, a scris Carmen Grebenișan atunci, pe Instagram.

