O întâmplare bizară. Ce a pățit Ramona Gabor, după ce a purtat colierul cu perle al mamei sale: „Nu cred în coincidențe”

Ramona Gabor a avut parte de o întâmplare uluitoare după ce a decis să poarte colierul cu perle al mamei sale, care a trecut în neființă în anul 2013. „Nu știu despre voi, dar eu nu cred în coincidențe”, a susținut vedeta, pe rețelele sociale.

Ramona Gabor a povestit o întâmplare ciudată

Ramona a decis să poarte colierul cu perle al mamei sale și a ieșit la masă cu prietenele, unde a avut parte de o surpriză.

„Astăzi am decis să port aceste perle, care au aparținut mamei mele. Este prima dată când le port de când ea a murit.

În timp ce mă pregăteam, eu mă gândeam că… ar fi fost drăguț să am și un inel cu perlă, care să se potrivească cu colierul. Am mers la cină și… când am ajuns acolo mă aștepta un cadou. Am deschis cutia și asta a fost reacția mea, pentru că în cutie se afla acest inel cu perlă. Inelul mi-a fost dăruit de această femeie minunată pe care o iubesc atât de mult și care este ca o mamă pentru mine.

Nu știu despre voi, dar eu nu cred în coincidențe. Unele lucruri sunt menite să se întâmple. Unii prieteni devin familia ta. Unii oameni sunt trimiși în viața ta de Dumnezeu cu un motiv", a spus Ramona Gabor

Cum a murit mama surorilor Gabor

Veronica Bulai a murit în august 2013, , la ieșirea din Peștera Polovragi, din județul Gorj.

Ea se afla în pelerinaj acolo cu un grup și, după ce au vizitat lăcașul sfânt, au vrut să facă poze cu stâncile aflate în afara peșterii. Numai că o bucată grea s-a desprins și Medicii nu au mai putut s-o salveze.