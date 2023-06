O româncă a fost înșelată în Thassos / A crezut că e o glumă când a văzut nota de plată

Thassos este destinația preferată a multor români. Unii cunosc deja foarte bine locurile, știu la ce să se aștepte, în timp ce pentru alții poate fi vorba despre o primă călătorie. Iată că o româncă a ajuns să fie înșelată într-un mod în care nu s-ar fi așteptat vreodată.

Aceasta a povestit întreaga întâmplare pe un grup de pe Facebook. Se pare că vacanța ei din Thassos a ajuns să fie ruinată din cauza unei simple porții de mâncare.

O româncă a fost înșelată în Thassos

Femeia povestește că a mers la o plajă din Thassos, de care nu a fost deloc încântată. Surpriza avea însă să vină de abia atunci când aceasta a vrut să mănânce. A văzut o tavernă în zonă, iar deși a vrut , cei de acolo i-au recomandat un pește proaspăt.

Nu a mai pierdut timpul uitându-se în meniu, așa că a urmat recomandarea primită. Porția a fost una extrem de generoasă, însă nota de plată a fost și ea una cu adevărat spectaculoasă. O singură porție a costat 60 de euro, adică aproape 300 de lei.

Femeia susține că a fost înșelată, însă recunoaște că a greșit și ea. Se pare că peștele nu era în meniu, însă nici ea nu a întrebat cât costă porția. Pe de altă parte, aceasta speră ca alți români care ajung în Thassos să nu treacă prin aceeași situație.

„Te trezești cu nota de stele Michelin”

„Am fost astăzi in Aliki. La prânz am mâncat la taverna/ terasa la care stăteam pe șezlong. Ne-au dat meniu, însă ne-au propus o porție de pește proaspăt. Toate bune și frumoase. A venit peștele, mare, ce este drept. Nota la final: 60 de euro porția. Am înțeles apoi de la alți turiști că se practică metoda asta acolo.

Peștele nu este în meniu, prețul. Greșeala noastră a fost că nu am întrebat, însă, am înțeles că oricum ei spun prețul la 100 g și apoi te trezești cu nota de stele Michelin. Am scris asta aici pentru cei ce ajung acolo, să știe la ce să se aștepte”, a scris românca, potrivit .