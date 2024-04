Oana Cojocaru l-a scos de la azil pe Irinel Columbeanu. Ce spune fostul milionar: „Mă bucur că a venit”

Oana Cojocaru, , care este mai tânără cu 40 de ani decât el, l-a vizitat pe fostul milionar la azil. Cei doi au ieșit și la o plimbare.

Irinel Columbeanu, ieșire alături de Oana Cojocaru, fosta lui iubită

Oana Cojocaru și Irinel Columbeanu au fost împreună timp de trei ani, din 2018 până în 2021, dar pentru că a plecat la Dubai, loc în care a și locuit o perioadă. După ce a revenit în țară, Oana l-a vizitat pe fostul ei partener de viață la azil, unde a fost mutat din cauza problemelor financiare și de sănătate.

Oana Cojocaru nu doar că l-a vizitat pe Irinel Columbeanu la azil, ci l-a scos și la o plimbare.

„Mă bucur că a venit Oana acum câteva zile pe la mine, a venit în vizită, la azil, unde stau eu, cu mașina ei, și am mers la un restaurant de pe marginea unui lac.

Am stat cam o oră de vorbă cu ea, la restaurant. A fost foarte frumos, am depănat amintiri pe care noi doi le-am strâns împreună. Din câte știu, Oana o să mai vină pe la mine, nu are de ce să nu vină”, a mărturisit Irinel Columbeanu, pentru

„La masă am avut de toate, am mâncat niște paste, rață, chiar am avut de toate pe masă. Consumația nu am plătit-o nici eu, dar nici Oana, a fost din partea casei”, a adăugat fostul om de afaceri.

Ce pensie are Irinel Columbeanu de când locuiește la azilul din Ghermănești

Chiar dacă la un moment dat a fost unul dintre cei mai înstăriți oameni din România, viața lui Irinel Columbeanu, în vârstă de 66 de ani, s-a schimbat radical, după ce a pierdut întreaga avere. Fostul om de afaceri și duce o viață liniștită la azil.

„Irinel este bine. Are o pensie pe lună de 2.000 de lei. Duce o viață liniștită aici. Dimineața se trezește, ia micul dejun, bea un ceai după care o cafea fără cofeină. Recent i s-au făcut toate analizele medicale și ceea ce este cel mai important este că nu are AVC. Zilnic merge aici, la azil, la sală, face mișcare. Nu are moralul scăzut, nu l-am văzut niciodată să plângă, este bine aici.

Am văzut că are un album de poze cu fiica sa lângă pat și se uită mereu la el. Un prieten am înțeles că i l-a făcut. De vorbit la telefon vorbește cu ea de două – trei ori pe săptămână. Tot timpul îl aud vorbind de Irinuca. Știu că ea îi mai trimite bani din străinătate, dar nu am intrat în detalii mai multe să aflu ce și cum pentru că nu este treaba mea”, a declarat Ion Cassian, proprietarul căminului de bătrâni.