Oana Ioniță și fostul soț, Florin Budnaru, au divorțat în urmă cu doi ani, însă încă se întâlnesc în instanță. Budnaru nu este de acord ca fosta soție să primească încă două zile în plus de vizită pentru lor.

Numitorul comun, greu de găsit

Cei doi au divorțat după zece ani petrecuți împreună. Fiul lor, Maxim, a fost lăsat în grija tatălui. Acesta se vede destul de rar cu mama lui, iar fostul soț nu acceptă zile în plus de vizită lunară din partea femeii. Așadar, cei doi continuă drumul în instanță.

„Încă nu am ajuns, din păcate, la o soluție comună și, pentru asta, vom continua să găsim soluții cu ajutorul tribunalului. Momentan nu ne judecăm în procesul de fond, ci pe ordonanța de urgență, care mi-a acordat 2 zile în plus pe lună, pe care el le contestă”, a declarat Oana Ioniță pentru Spynews.ro.

Relația dintre frați, răcită

Oana Ioniță, fosta bebelușă a „ ”, mai are o fiică, pe Isabel. Aceasta, cu durere în suflet, mărturisește că relația dintre cei doi copii s-a răcit, odată cu separarea lor.

„Legăturile dintre ei cumva s-au răcit atâta timp cât nu se văd în fiecare zi, cât nu au un program împreună, cât nu se susține relația de frate-soră. Nu se susține din partea amândurora, pentru că atâta timp cât este la tatăl lui, ar trebui să-l susțină, să o vadă mai des pe Isa, să se întâlnească, să facă lucruri împreună”, a mărturisit Oana Ioniță, în cadrul unui interviu Click, din urmă cu câteva luni.

„În momentul de față nu pot să mă focusez la o nouă relație sau nu pot să mă focusez la altceva până nu se finalizează tot procesul ăsta dificil și greu pentru mine. Îmi doresc să fie liniște și să putem să comunicăm ca să putem să ne vedem mai departe fiecare de viața lor”, a mai spus Oana Ioniță, la momentul respectiv.