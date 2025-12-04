Oana Lis trece printr-o perioadă dificilă, după ce s-a accidentat și a ajuns cu mâna în ghips. Aceasta încearcă să fie puternică atât pentru ea, cât și pentru Viorel Lis, însă comentariile răutăcioase din mediul online nu o ajută. Aceasta a cedat, iar, ulterior, a venit cu un sincer pentru internauți. Iată ce le-a spus aceasta!

„Viorel arată mai bine decât tine, Oana!”

Oana Lis are mâna în ghips. De ceva timp, aceasta încearcă să fie puternică, astfel încât să aibă grijă de ea, dar și de soțul ei, Viorel Lis, care depinde de ajutorul soției. Cu toate acestea, femeia a avut parte de critici, după ce s-a postat în starea actuala. Ulterior, ea a venit și cu un răspuns sincer, dar și emoționant în care a recunoscut că se simte singură.

„«Viorel arată mai bine decât tine, Oana!». Și alte ocări pe care nu merită să le repet. Da, Viorel arată bine pentru vârsta și afecțiunile lui, pentru că e îngrijit bine și cu suflet de mine, (…). Acele comentarii, vizavi de cum arăt în poza cu mâna ruptă, sunt făcute în general de femei. N-am să înțeleg niciodată răutatea asta gratuită a unor femei, în loc să încerce să fie empatice cu o persoană, cu o situație”, a scris Oana, pe pagina de .

„Nu arăt mereu ca ieșită din cutie”

„În acest moment, eu nu-mi pot prinde părul într-o coadă singură. Un gest simplu, dar necesar. Vio nu poate, că îi tremură mâinile. Eu nu pun filtre ca altele la poze, mă prezint cum sunt. Nu am intervenții la față, mi se pare că arăt normal, ca o femeie de vârsta mea, care trece printr-o perioadă grea și încearcă să răzbească. Nu arăt mereu ca ieșită din cutie, dar mereu am o vorbă bună pentru un om în nevoie”, a precizat Oana Lis.

„Problema e că eu… nu am pe nimeni care să-mi fie cu adevărat aproape la greu. Da, am prieteni, ne vedem, dar fiecare cum poate și fiecare cu viața și familia lui. Nu am părinții, nu am avut niciodată decât la naștere și procreerea respectivă. Nu am mâncat nici o ciorbă făcută de mama mea, nu-mi aduc aminte o îmbrățișare de-a ei. Și acum la fel, nu am rude aproape cu adevărat de niciun fel”, a adăugat.

La final, Oana a concluzionat: „Sufletul contează mai mult și ceea ce faci zi de zi pentru tine și cei din jur. Cred că Dumnezeu se uită la ce facem, nu la cum arătăm”.