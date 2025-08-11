Este al treilea sezon „Insula iubirii” în care Oana Monea vine în calitate de „ispita supremă”. În ciuda apariției sale spectaculoase, unii oameni au încercat să o dea înapoi din a mai participa la emisiune, spunându-i că este prea în vârstă să mai poată juca rolul de ispită.

Cuprins:

Ce a motivat-o pe Oana Monea să accepte din nou rolul de ispită Cum le-a răspuns Oana Monea celor care au criticat-o Ce a ajutat-o pe Oana să înțeleagă mai bine oamenii din jur

Ce a motivat-o pe Oana Monea să accepte din nou rolul de ispită

Decizia Oanei Monea de a lua din nou parte la provocarea „Insula iubirii” a venit după ce tânăra a trecut printr-un moment dificil. Ispita a suferit o , ceea ce a făcut-o să privească dintr-o altă perspectivă viața, șansele pe care ea ni le oferă și importanța de a trăi fiecare clipă la maxim.

Această schimbare a motivat-o pe Oana Monea să aprecieze mai mult oportunitățile care îi ies în cale și să se întoarcă în Thailanda.

Cum le-a răspuns Oana Monea celor care au criticat-o

Deși o prezență fermecătoare, noua apariție a Oanei Monea în emisiunea „Insula Iubirii” i-a atras tinerei și comentarii răutăcioase. Ba mai mult, unii internauți i-au spus acesteia că la 36 de ani este „prea bătrână” pentru a fi ispită.

„Am învățat să fac ceea ce simt, pentru că mi-am dat seama cât de fragilă este această viață. Mi-am dat seama că puteam să nu mai fiu astăzi, așa că tocmai de aia nu mă deranjează nimeni care vine și zice «Babă», «Ești bătrână». Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă la 36 de ani suntem babe…

Dacă cineva consideră că sunt o babă la 36 de ani, sunt o babă la 36 de ani, dar nu este vina mea să vii să îmi spui că sunt o babă, pentru că nu e datorită ție că te-ai născut după mine sau vina mea că m-am născut înaintea ta. Am venit pe lumea asta așa cum venim toți, într-un anumit moment și nu cred că trebuie să ne comportăm așa unii cu alții”, a spus Oana Monea, într-un live, pe TikTok.

Ce a ajutat-o pe Oana să înțeleagă mai bine oamenii din jur

Oana a dezvăluit și că nu o mai afectează critica oamenilor din jur pentru că, după mulți ani de , a ajuns să se cunoască și să știe de ce este capabilă.

„Pot să înțeleg, pentru că făcând multă terapie, de ani și ani, am început să înțeleg oamenii, să mă înțeleg pe mine, înainte de toate, iar atunci când te înțelegi pe tine, poți să înțelegi oamenii”, a mai spus ea.