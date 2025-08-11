B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Monea a răbufnit. Cum le-a răspuns celor care i-au spus că e „prea bătrână” pentru a fi ispită la Insula Iubirii

Oana Monea a răbufnit. Cum le-a răspuns celor care i-au spus că e „prea bătrână” pentru a fi ispită la Insula Iubirii

B1.ro
11 aug. 2025, 19:53
Oana Monea a răbufnit. Cum le-a răspuns celor care i-au spus că e „prea bătrână” pentru a fi ispită la Insula Iubirii
Sursa: Instagram/ Oana Monea

Este al treilea sezon „Insula iubirii” în care Oana Monea vine în calitate de „ispita supremă”. În ciuda apariției sale spectaculoase, unii oameni au încercat să o dea înapoi din a mai participa la emisiune, spunându-i că este prea în vârstă să mai poată juca rolul de ispită.

Cuprins:

  1. Ce a motivat-o pe Oana Monea să accepte din nou rolul de ispită
  2. Cum le-a răspuns Oana Monea celor care au criticat-o
  3. Ce a ajutat-o pe Oana să înțeleagă mai bine oamenii din jur

Ce a motivat-o pe Oana Monea să accepte din nou rolul de ispită

Decizia Oanei Monea de a lua din nou parte la provocarea „Insula iubirii” a venit după ce tânăra a trecut printr-un moment dificil. Ispita a suferit o semipareză, ceea ce a făcut-o să privească dintr-o altă perspectivă viața, șansele pe care ea ni le oferă și importanța de a trăi fiecare clipă la maxim.

Această schimbare a motivat-o pe Oana Monea să aprecieze mai mult oportunitățile care îi ies în cale și să se întoarcă în Thailanda.

Cum le-a răspuns Oana Monea celor care au criticat-o

Deși o prezență fermecătoare, noua apariție a Oanei Monea în emisiunea „Insula Iubirii” i-a atras tinerei și comentarii răutăcioase. Ba mai mult, unii internauți i-au spus acesteia că la 36 de ani este „prea bătrână” pentru a fi ispită.

„Am învățat să fac ceea ce simt, pentru că mi-am dat seama cât de fragilă este această viață. Mi-am dat seama că puteam să nu mai fiu astăzi, așa că tocmai de aia nu mă deranjează nimeni care vine și zice «Babă», «Ești bătrână». Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă la 36 de ani suntem babe…

Dacă cineva consideră că sunt o babă la 36 de ani, sunt o babă la 36 de ani, dar nu este vina mea să vii să îmi spui că sunt o babă, pentru că nu e datorită ție că te-ai născut după mine sau vina mea că m-am născut înaintea ta. Am venit pe lumea asta așa cum venim toți, într-un anumit moment și nu cred că trebuie să ne comportăm așa unii cu alții”, a spus Oana Monea, într-un live, pe TikTok.

Ce a ajutat-o pe Oana să înțeleagă mai bine oamenii din jur

Oana a dezvăluit și că nu o mai afectează critica oamenilor din jur pentru că, după mulți ani de terapie, a ajuns să se cunoască și să știe de ce este capabilă.

„Pot să înțeleg, pentru că făcând multă terapie, de ani și ani, am început să înțeleg oamenii, să mă înțeleg pe mine, înainte de toate, iar atunci când te înțelegi pe tine, poți să înțelegi oamenii”, a mai spus ea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au logodit. Cum arată inelul cu care fotbalistul și-a cerut în căsătorie partenera
Monden
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au logodit. Cum arată inelul cu care fotbalistul și-a cerut în căsătorie partenera
Andreea Marin: „După 50 de ani, mișcarea e cheia unei vieți frumoase și sănătoase”. Vedeta vorbește despre rutina ei și cum găsește timp pentru sport
Eveniment
Andreea Marin: „După 50 de ani, mișcarea e cheia unei vieți frumoase și sănătoase”. Vedeta vorbește despre rutina ei și cum găsește timp pentru sport
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
Eveniment
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”
Monden
Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”
Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
Monden
Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Eveniment
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Oana Roman, mărturisire dureroasă despre relația ei cu Petrus, fratele său vitreg: „Din păcate!”
Monden
Oana Roman, mărturisire dureroasă despre relația ei cu Petrus, fratele său vitreg: „Din păcate!”
Anamaria Prodan, mesaj disperat pentru Laurențiu Reghecapf. Ce i-a cerut impresara fostului soț? „Vino, să nu mai râdă nimeni de tine”
Monden
Anamaria Prodan, mesaj disperat pentru Laurențiu Reghecapf. Ce i-a cerut impresara fostului soț? „Vino, să nu mai râdă nimeni de tine”
Record pentru Brad Pitt. „F1”, filmul cu cele mai mari încasări din cariera actorului
Monden
Record pentru Brad Pitt. „F1”, filmul cu cele mai mari încasări din cariera actorului
Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
Monden
Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
Ultima oră
22:22 - Moșteanu, despre conflictul cu PSD-ul pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: “Noi am respectat doliul național. Am anunțat că nu mergem acolo, nu mă poți obliga. Coaliția trebuie să meargă mai departe” (VIDEO)
22:18 - România reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Oana Țoiu vorbește despre necesitatea unei păci durabile și garantate
22:03 - Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au logodit. Cum arată inelul cu care fotbalistul și-a cerut în căsătorie partenera
21:58 - Ionuț Moșteanu, nemulțumit de ancheta în cazul exploziei de la Cugir: Depinde de anchetatori, de viteza cu care își fac treaba, de numărul de oameni implicați” (VIDEO)
21:47 - Un bărbat a fost intoxicat cu bromură de sodiu după ce a urmat sfatul unei inteligențe artificiale. Ce spun medicii
21:35 - Fructul-medicament care crește la noi în țară. Un kilogram costă și 35 de lei
21:33 - Ministrul Ionuț Moșteanu, despre întâlnirea lui Trump cu Putin și Zelenski: „Salutăm eforturile președintelui Trump, sperăm cu toții să se ajungă la o pace justă și durabilă, cu garanții solide de securitate pentru Ucraina” (VIDEO)
21:18 - Compania Hidroelectrica avertizează că s-au creat imagini „deepfake” cu directorul companiei, folosite pentru promovarea unor înșelătorii online
21:10 - Chifle cu lapte pentru bugeri. Preparatul pufos care nu necesită frământare
21:04 - O pizzerie din Italia a devenit ținta criticilor. Ce i-a nemulțumit pe oameni? „Este de-a dreptul trist și rușinos”