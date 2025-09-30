Actrița Oana Moșneagu a povestit în mediul online cu ce de se confruntă. Ea a mărturisit că nu are simptome în fiecare zi.

Cu ce problemă se confruntă

Oana Moșneagu a vorbit în mediul online despre alergia ei la ambrozie. Actrița a fost surprinsă de faptul că foarte multe persoane se confruntă cu acest lucru.

Actrița a spus că are următoarele simptome, însă nu zilnic: mâncărimi la nivelul ochilor, strănut și stări de disconfort.

„Câți suntem alergici la ambrozie! Am primit foarte multe mesaje de la mulți dintre voi. Toți mulți dintre voi mi-ați spus că așa aveți și voi simptome – o zi da, două nu. Tocmai asta mă face și pe mine să îmi întrerup tratamentul, pentru că iau antialergice, am picături pentru nas, am picături pentru ochi, dar pentru că nu am simptome în fiecare zi, le mai las deoparte. Și când cred că s-a terminat, s-a dus ambrozia, revine viroza când mă mănâncă ochii, nasul, strănut, îmi curge nasul…”, a spus aceasta, conform Click.

Alte probleme de sănătate

La începutul anului acesta, actrița a mărturisit că s-a confruntat cu deviația de sept și s-a operat. Ea a povestit pe pagina de Instagram totul.

„Vreau să vă spun că mâine mă operez de deviație de sept de micșorare de cornete și de abia aștept. Doamne, cât am așteptat acest moment să pot să respir și eu ca un om normal, și când depun efort să pot să respir ca un om normal. Să-mi ajungă aerul pe care îl trag pe nas și să am simptomele de rinită alergică mult mai ușoare, să nu mai dau în laringită și tot felul de otite sau alte probleme. Mâine dimineață mă operez și voi fi un om nou”, a spus Oana Moșneagu pe contul ei de Instagram, în urmă cu ceva timp, potrivit Cancan.