Oana Radu face dezvăluiri șocante despre lupta cu kilogramele și obsesia pentru mâncare: „Am mâncat 120 de eclere dintr-o dată!”

Oana Radu a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre copilăria sa. Deși este bine cunoscut faptul că s-a confruntat ani la rând cu probleme legate de greutate, puțini știu ce obiceiuri alimentare avea înainte de a adopta un stil de viață sănătos.

Astăzi, Oana Radu este una dintre cele mai apreciate din România și a reușit să obțină silueta dorită după o luptă îndelungată cu . Cu toate acestea, artista își amintește cu uimire și regret perioada în care putea consuma chiar și 120 de eclere dintr-o singură dată, relatează .

Oana Radu și lupta cu kilogramele

În prezent, Oana Radu este împlinită pe toate planurile – are o carieră de succes, o relație frumoasă și a reușit să ajungă la silueta dorită. Însă, drumul până aici nu a fost deloc ușor. Artista a trecut printr-o luptă dificilă cu kilogramele și nu se ferește să împărtășească experiențele din trecut.

Invitată într-un podcast, Oana Radu a povestit o întâmplare din copilărie, când mama ei obișnuia să îi ascundă mâncarea pentru a o proteja. În perioada sărbătorilor, printre preparatele făcute în casă se numărau și eclerele, un desert preferat de vedetă. Profitând de un moment în care a rămas singură, aceasta a mărturisit că a mâncat toate cele 120 de eclere pregătite de mama sa.

„Am mâncat 120 de eclere mici. Eram foarte grasă și mama a încercat pe cât posibil să nu lase mâncarea la vedere. Era disperată deja de subiectul acesta, de faptul că eram foarte grasă și nu făceam nimic în sensul acesta. Nu doar că mâncam, nu făceam deloc mișcare. Toată ziua stăteam jos, cât de mult posibil. Au venit sărbătorile de iarnă, iar pe vremuri, femeile făceau inclusiv cojile acelea de eclere în care puneau cremă. Nu le cumpărau făcute. A stat mama, a copt la ele toată ziua, a făcut crema, a făcut glazura și a plecat la mătușa mea. Eu am întrebat-o unde sunt eclerele. Ea a zis că le-a luat cu ea. M-a mințit. Mâncarea pe mine mă chema. Eu aveam o chemare către mâncare. Nu aveai cum să ascunzi mâncarea de mine. Într-o secundă, mi-am dat seama că sunt ascunse foarte bine.

M-am dus pe balcon, am mirosit o aromă de proaspăt. Am deschis ușile unui dulap unde, de regulă, erau alte lucruri și erau două tăvi de eclere. Erau 120 la număr. Erau mici. Nici nu le simți. Tu, grasă, când ți-e foame, imediat le balotezi. A venit mama acasă, am avut o satisfacție când a găsit tăvile goale. Pentru că în momentul în care ascundea, săraca, mâncarea de mine, era cel mai mare dușman al meu.”, a mărturisit Oana Radu în lui Bursucu.