Oana Roman, cădere nervoasă în trafic: „Relația mea cu șoferii din București este din ce în ce mai complicată”

, a suferit recent o nouă criză de nervi în urma traficului aglomerat din capitală. Vedeta este tot mai revoltată din cauza situației din trafic și comportamentul inadecvat al șoferilor.

Oana Roman exprimă nemulțumirea față de comportamentul nepoliticos al șoferilor

Ea își exprimă nemulțumirea față de faptul că orașul este aglomerat de persoane nepoliticoase și lipsite de educație, cu care se vede nevoită să interacționeze atunci când iese din casă pentru a rezolva diverse lucruri.

„Azi e miercuri, la mine e ca și cum ar fi marți, 13. Am plecat din oraș înapoi în Tunari, din Tunari m-am întors să mă duc în Dorobanți la poștă să iau niște plicuri. Relația mea cu șoferii din traficul din București este din ce în ce mai complicată. Este plin de nesimțiți, de melteni, de needucați. După ce m-am învârtit să găsesc un loc de parcare, am hotărât să mă parchez foarte departe și să merg pe jos. Am găsit un loc unde trebuia să parchez lateral dreapta. Am semnalizat și domnul din spate a venit până în fundul meu, nu m-a lăsat să parchez. Domnul s-a parcat în locul meu”, a transmis Oana Roman pe Instagram, scrie .

Oana Roman, nevoită să se întoarcă acasă cu taxiul

Luna trecută, să se întoarcă acasă cu un taxi după ce mașina ei a fost ridicată pentru parcare neregulamentară. Această situație a avut loc în urma participării ei la un eveniment.

„Am plecat de la târg și ce credeți? Mi-au ridicat mașina. Pe ploaia asta a trebuit să vin eu să-mi ridic mașina. Asta! Aveți grijă unde parcați! Eu sincer nu mi-am dat seama că nu am parcat bine. Aia e! M-a costat 500 de lei plus amenda, superb. Diseară ies și beau, mă duc fără mașină, ca să nu îmi mai ridice mașina a doua oară în aceeași zi. Cam asta e! Am pățit-o!”, a spus Oana Roman.