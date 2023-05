Oana Roman, la un pas de împăcare cu Marius Elisei: „A venit la noi, a gătit, ne vedem”

Oana Roman și Marius Elisei au început să se înțeleagă din ce în ce mai bine.

Fiica lui Petre Roman nu ia în calcul o împăcare, cel puțin nu pentru moment, spunând că nu știe ce se va întâmpla pe viitor.

Marius Elisei, tot mai des acasă la Oana Roman

La începutul anului, Oana Roman și Marius Elisei anunțau că se despart definitiv. Cei doi și-au aruncat cuvintele grele după separare, însă acum par că se înțeleg foarte bine. Bărbatul vine tot mai des în casa vedetei, unde pare că pe care le avea atunci când forma un cuplu cu aceasta.

Marius Elisei gătește acasă la Oana Roman, iar când fosta lui soție a fost bolnavă, el a rămas să doarmă peste noapte în casa ei. Dacă în urmă ce ceva timp, Oana Roman spunea că nu mai este nicio cale de împăcare cu fostul soț, vedeta nu mai este atât de sigură de acest lucru în prezent.

„Am acolo sus ceva care are grijă de mine. Fără ea (n.r. căsătorie) lumea nu ar mai fi la fel. Este foarte importantă. Suntem foarte ok (n.r. relație cu Marius Elisei), nu vreau neapărat să insist pe subiectul ăsta, practic nu mai sunt foarte multe lucruri de spus. E ok. Astăzi a venit la noi, a gătit, ne vedem. Nu în momentul ăsta (n.r. împăcare Marius Elisei). Nu acum, nu știu, vom vedea”, a declarat Oana Roman, potrivit .

Oana Roman, copleșită de programul încărcat pe care îl are de când a rămas singură

De când a rămas singură, Oana Roman are un program foarte încărcat, pentru că trebuie să se ocupe de mai multe lucruri. Vedeta nu mai iese în cluburi, așa cum obișnuia să o facă în alți ani.

„Copilul, casa, mama, proiectele, la o masă, party, grătar. Nu mă duc la club, nu mai ies, nu-mi mai place. Îmi ocupă 17 ore pe zi treaba asta. Când Iza merge la școală, mă trezesc la 6:30, nu mă culc niciodată mai devreme de 00:30. Ăsta e programul meu.”