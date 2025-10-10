B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Oana Roman, mărturisiri din suflet. Care sunt cele mari trei dorințe ale sale

Oana Roman, mărturisiri din suflet. Care sunt cele mari trei dorințe ale sale

Elena Boruz
10 oct. 2025, 15:58
Oana Roman. Sursa foto: Captură video - Mihaela Moise / YouTube
Cuprins
  1. Ce dorințe are Oana Roman
  2. Oana Roman își dorește să se mute din România. Despre ce loc e vorba

Oana Roman este deja celebră pentru postările pe care le face pe rețelele de socializare aproape zilnic. Fiica lui Petre Roman își ține fanii la curent cu tot ceea ce face sau gândește, iar, de cele mai multe ori, internauții reacționează în urma declarațiilor sale.

Recent, vedeta a făcut o postare pe Instagram, unde și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor săi. Femeia le-a mărturisit acestora care sunt cele mai mari trei dorințe ale sale.

Ce dorințe are Oana Roman

Oana Roman este de mulți ani în centrul atenției și, de fiecare dată, vedeta reușește să stârnească controverse. De această dată, Oana a fost foarte sentimentală și „cu inima la vedere”.

Aceasta a împărtășit că are trei dorințe foarte mari. Una este legată de fiica ei, Isa, pe care o iubește nespus. Oana Roman a declarat că își dorește să fie fetița ei sănătoasă și ea să o poată sprijini în „lupta asta” care este „cumplit de grea”. Cel mai probabil, femeia se referea la faptul ca fata ei nu are contact cu tatăl său, Marius Elisei, care este destul de absent, așa cum a declarat în mai multe ocazii.

„Cele mai mari 3 dorințe ale mele :
Să fie Isa sănătoasă și să reușim lupta asta care este cumplit de grea pentru că ea nu lupta destul.
Să rămân eu sănătoasă cât mai mult timp ca să pot avea grijă de ea.
Să o mai am pe mama măcar o zi să pot vorbi și să mă pot sfătui cu ea”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

Oana Roman își dorește să se mute din România. Despre ce loc e vorba

Nu de puține ori, Oana Roman a împărtăși faptul că și-ar dori ca la pensie să schimbe locația. Aceasta este mare fan al Franței și ar dori să se retragă pe tărâm franțuzesc, atunci când nu va mai avea ce să facă în România.

„Și să reușesc sa plec în Franța și să stau liniștită la pensie. Asta ar fi bonus. Pentru că știu că dorința 3 este imposibilă.
Voi? Care sunt cele 3 dorințe ale voastre?”, a adăugat Oana Roman.

Tags:
