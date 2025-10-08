B1 Inregistrari!
Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia". Ce a transmis vedeta înainte de culcare

Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare

Elena Boruz
08 oct. 2025, 12:32
Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
Oana Roman. Sursa foto: Captură video - Unica / YouTube
Oana Roman a postat un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare. Chiar înainte de culcare, vedeta s-a gândit să împărtășească niște gânduri cu urmăritorii pe care îi are.

Fiica lui Petre Roman este destul de activă pe internet și, aproape de fiecare dată, își expune părerea despre diverse subiecte sau, pur și simplu, povestește ce i s-a mai întâmplat.

Ce a transmis vedeta până să se bage la somn

Oana Roman a postat un mesaj destul de dur pe rețelele de socializare. Femeia a subliniat faptul că în România, singura șansă pentru a reuși este să fii „lingușitor” și „prefăcut”, caracteristici pe care nu le deține. Deși se bucură de o carieră de succes, femeia nu pare să nu fi fost afectată de metodele prin care unii oameni aleg să devină cunoscuți. Chiar și așa, ea spune că tot ceea ce a realizat a fost făcut cu demnitate.

„Mi-a lipsit mereu arta lingușirii, capacitatea de a mă preface că fac, de a mă lăuda cu aptitudini pe care nu le am, de a-i săpa pe alții, de a mă cățăra pe umerii altora pentru a parveni. Mi-au lipsit impostura și slugărnicia. Din păcate, toate acestea par să fie esența rețetei succesului în România”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman: „Am rămas valoroasă în ochii mei"

De asemenea, vedeta a precizat că tocmai pentru că nu s-a pretat la gesturi care nu o caracterizează, pune capul liniștit pe pernă. Oana Roman a afirmat că a rămas „dreaptă” indiferent de timpuri, iar asta nu poate decât să o facă să se simtă mândră de ceea ce este cu adevărat.

„Am rămas valoroasă în ochii mei. Mă culc seara împăcată, știind că nu m-am abătut de la ceea ce cred și de la ceea ce am fost educată să fac”, a mai spus Oana Roman.

