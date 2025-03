Oana Roman le răspunde răutăcioșilor: „Mai mult alții au avut o problemă cu kilogramele mele decât am avut eu o problemă cu kilogramele mele”

Oana Roman a mărturisit că nu și-a dorit niciodată să fie o „slăbătură” și că mereu s-a simțit bine în pielea ei, oricât de criticată a fost pentru greutatea sa. Vedeta a mai spus că toate analizele ei sunt bune și că „n-am atins 100 de kilograme decât gravidă de 9 luni”. Oana Roman a explicat și motivele medicale pentru care nu poate face sport.

Oana Roman: N-am ajuns să fiu o silfidă și nici nu mi-am dorit lucrul ăsta

„Nu pot să spun că nu eram cum îmi doream, adică eu n-am avut niciodată… mai mult alții au avut o problemă cu kilogramele mele decât am avut eu o problemă cu kilogramele mele, în sensul în care eu n-am fost bolnavă, adică n-am avut analize proaste niciodată, n-am avut colesterol, n-am avut trigliceride, n-am avut probleme și eu nu mă simțeam neapărat foarte rău.

S-a creat așa o idee, eu n-am avut nu știu câte 100 și ceva de kilograme, adică am avut așa să zic poate undeva la 20 de kilograme în plus față de cât ar trebuit, dar n-am atins 100 de kilograme decât gravidă de 9 luni, niciodată n-am avut un exces foarte mare, adică n-am suferit de obezitate la propriu niciodată și, neavând nici probleme de sănătate, să zic că eu eram OK așa cumva.

După care am zis: Hai că pot s-o fac și pe asta!’, dar n-am ajuns să fiu o silfidă și nici nu mi-am dorit lucrul ăsta. Eu sunt bine, poate hai să zic că mai putem lucra la 5-7 kilograme maxim, dar nu vreau să fiu așa o slăbătură de-aia, nu e genul meu, eu mă simt bine și, atâta timp cât eu mă simt bine, asta cred că este cel mai important”, a spus Oana Roman, în podcastul „Fit Friends”, potrivit

De ce Oana Roman nu poate face sport

Ea a explicat și de ce nu poate face sport: „Iar slăbitul la mine a fost un proces lung, nu s-a întâmplat peste noapte, pentru că nici nu-i bine să slăbești așa peste noapte, pentru că eu am avut o operație și am niște probleme, , nu am voie să fac nimic care să-mi lucreze mușchii abdominali, pentru că am o plasă aici, am niște probleme și nu am voie să fac, pentru că risc niște complicații”.