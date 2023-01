Oana Roman, prea „săracă” pentru Dubai: „2000 de euro pentru trei bilete. Mi se pare aberant”

Oana Roman a dezvăluit că prețurile din Dubai sunt prea mari pentru ea, și din acest motiv și-a abandonat planul de a merge acolo în vacanță cu familia.

Inițial, bloggerița luase în calcul o vacanță în acest oraș luxos, dar după ce a văzut cât costau biletele de avion pentru această destinație, și-a schimbat imediat planurile.

Fiica lui Petre Roman a exprimat nemulțumirea față de costurile excesive pentru transport și față de prețurile din Dubai în sine.

Oana Roman s-a relaxat în Egipt

Oana Roman a discutat despre cum a fost perioada sărbătorilor pentru ea și despre planurile sale de vacanță în emisiunea Xtra Night Show. Vedeta a menționat că și-ar fi dorit să meargă în Dubai, dar nu să se cazeze în hoteluri scumpe, ci la cunoștințe.

Vezi această postare pe Instagram

„Vreau să plec în februarie în vacanță. (…) 2000 de euro trei bilete. Mi se pare enorm, pe bune. Eu am fost la Dubai de o sută de ori, dar mi se pare aberant. (….) Eu mă duc la o prietenă, am locurile mele, n-am treabă cu asta (n.r. cu prețurile crescute din Dubai). Mi s-a părut scump. Cu banii aia mă duc în Egipt la 5 stele, all inclusive, o săptămână și stau ca boșii. (…) Eu nu vreau la Dubai, că eu nu mă duc să fac fițe d-astea.”, a spus Oana Roman la Xtra Night Show.

Prin urmare, Oana Roman a ales să petreacă vacanța cu familia în Egipt, o țară pe care a vizitat-o deja de mai multe ori și care a dovedit a fi satisfăcătoare atât din punctul de vedere al serviciilor oferite cât și din punct de vedere al experienței în general.

Vezi această postare pe Instagram

Oana Roman, supărată foc

De Sfântul Ioan Botezătorul, Oana Roman și-a sărbătorit ziua de nume. Ea a ținut să mulțumească pe urările primite, dar s-a și plâns de ura, disprețul și glumele proaste ale unora. Fiica lui Petre Roman a mai susținut că a obosit și s-a săturat „de atâția neoameni”.

„Știți că sunt sinceră cu voi. Azi este ziua mea de nume și nu, azi nu am chef de nimic. Pur și simplu am obosit. Vacanța asta de iarnă m-a secat de puteri.

Și am obosit de atâta răutate, de atâta ură, de atât dispreț, de atâtea glume proaste, de atâta frustrare, de atât primitivism, de atâția neoameni. Am obosit, Măcar un pic iau pauză. Mulțumesc pentru urări”, a scris Oana Roman, pe Instagram, chiar de ziua ei de nume.