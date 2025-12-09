Oana Roman se pregătește să întâmpine sărbătorile de iarnă mai liniștită ca niciodată. După ani plini de încercări și pierderi, vedeta a reușit să se vindece singură și să își recapete forța interioară.

Vindecare

Viața Oanei Roman până la 49 de ani a fost marcată de momente dificile: divorțul părinților, despărțirea de , pierderea mamei și problemele de sănătate ale fiicei sale. Cu toate acestea, vedeta a reușit să învețe din experiențe și să devină mai puternică.

„Cea mai periculoasă și neînfricată femeie pe care o poți întâlni, este femeia care s-a vindecat singură și a ieșit din infern cu capul sus prin forțe proprii”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Ce spune despre singurătate sau întuneric

Vedeta spune că astăzi nimic și nimeni nu o mai poate răni: „E o femeie care nu se mai teme de liniște, nu se mai teme de singurătate și nu se mai teme de întuneric pentru că le-a domesticit pe toate. Nimic nu o poate opri, nimic nu o mai poate atinge și nimeni nu o mai poate răni.”

Postarea ei a strâns zeci de aprecieri și mesaje de încurajare. Mirela Retegan, fondatoarea Gașca Zurli, a transmis: „Dacă ar ști oamenii ce putere se naște într-o femeie care trebuie să se ridice singură, s-ar gândi de două ori înainte să spună sau să facă orice împotriva ei. Bravo, Oana! Ești grozavă! Mă bucur din toată inima pentru tine și pentru Isa.”

Ce își dorește de Crăciun

Pentru Oana, cele mai mari bucurii de sărbători sunt legate de fiica sa. Ea vrea să îi aline Isei golul lăsat de despărțirea de Marius Elisei, conform Click.

„Isa încă crede în Moș Crăciun și nu vreau să îi răpesc această bucurie. O las să îi scrie scrisoare și să îl roage să îi aducă ceea ce își dorește. În fiecare an, la finalul scrisorii, ea îl roagă frumos să aducă daruri tuturor copiilor din lume. Și eu mi-aș dori să îi scriu și să îl rog să ne aducă sănătate și să îi aline ei durerea cauzată de o lipsă pe care eu nu pot să o umplu”, a precizat Oana.