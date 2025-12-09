B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Roman: „Cea mai periculoasă și neînfricată femeie pe care o poți întâlni, este femeia care s-a vindecat singură”

Oana Roman: „Cea mai periculoasă și neînfricată femeie pe care o poți întâlni, este femeia care s-a vindecat singură”

Selen Osmanoglu
09 dec. 2025, 10:06
Oana Roman: „Cea mai periculoasă și neînfricată femeie pe care o poți întâlni, este femeia care s-a vindecat singură”
Sursa Foto: Facebook - Oana Roman
Cuprins
  1. Vindecare
  2. Ce spune despre singurătate sau întuneric
  3. Ce își dorește de Crăciun

Oana Roman se pregătește să întâmpine sărbătorile de iarnă mai liniștită ca niciodată. După ani plini de încercări și pierderi, vedeta a reușit să se vindece singură și să își recapete forța interioară.

Vindecare

Viața Oanei Roman până la 49 de ani a fost marcată de momente dificile: divorțul părinților, despărțirea de soț, pierderea mamei și problemele de sănătate ale fiicei sale. Cu toate acestea, vedeta a reușit să învețe din experiențe și să devină mai puternică.

„Cea mai periculoasă și neînfricată femeie pe care o poți întâlni, este femeia care s-a vindecat singură și a ieșit din infern cu capul sus prin forțe proprii”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Ce spune despre singurătate sau întuneric

Vedeta spune că astăzi nimic și nimeni nu o mai poate răni: „E o femeie care nu se mai teme de liniște, nu se mai teme de singurătate și nu se mai teme de întuneric pentru că le-a domesticit pe toate. Nimic nu o poate opri, nimic nu o mai poate atinge și nimeni nu o mai poate răni.”

Postarea ei a strâns zeci de aprecieri și mesaje de încurajare. Mirela Retegan, fondatoarea Gașca Zurli, a transmis: „Dacă ar ști oamenii ce putere se naște într-o femeie care trebuie să se ridice singură, s-ar gândi de două ori înainte să spună sau să facă orice împotriva ei. Bravo, Oana! Ești grozavă! Mă bucur din toată inima pentru tine și pentru Isa.”

Ce își dorește de Crăciun

Pentru Oana, cele mai mari bucurii de sărbători sunt legate de fiica sa. Ea vrea să îi aline Isei golul lăsat de despărțirea de Marius Elisei, conform Click.

„Isa încă crede în Moș Crăciun și nu vreau să îi răpesc această bucurie. O las să îi scrie scrisoare și să îl roage să îi aducă ceea ce își dorește. În fiecare an, la finalul scrisorii, ea îl roagă frumos să aducă daruri tuturor copiilor din lume. Și eu mi-aș dori să îi scriu și să îl rog să ne aducă sănătate și să îi aline ei durerea cauzată de o lipsă pe care eu nu pot să o umplu”, a precizat Oana.

Tags:
Citește și...
De ce a fost anulat concertul Deliei din Spania: Revoltă în comunitatea de români
Monden
De ce a fost anulat concertul Deliei din Spania: Revoltă în comunitatea de români
Cadoul inedit pe care l-a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril, de Moș Nicolae: „Îl dau mereu drept exemplu”
Monden
Cadoul inedit pe care l-a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril, de Moș Nicolae: „Îl dau mereu drept exemplu”
Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme”
Monden
Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme”
De ce au sărbătorit Adela Popescu și Radu Vâlcan Crăciunul în avans. Ce preparate s-au găsit pe masa festivă
Monden
De ce au sărbătorit Adela Popescu și Radu Vâlcan Crăciunul în avans. Ce preparate s-au găsit pe masa festivă
Cum se împarte Andreea Mantea între rolul de mamă și filmările-maraton: „Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte”
Monden
Cum se împarte Andreea Mantea între rolul de mamă și filmările-maraton: „Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte”
Crăciun în avans în familia Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. De ce a ales cuplul să sărbătorească atât de devreme
Monden
Crăciun în avans în familia Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. De ce a ales cuplul să sărbătorească atât de devreme
Visul recurent care i-a schimbat viața lui Carmen Brumă: „Toate lucrurile astea au o însemnătate emoțională pentru mine”
Monden
Visul recurent care i-a schimbat viața lui Carmen Brumă: „Toate lucrurile astea au o însemnătate emoțională pentru mine”
Alina Sorescu, noi dezvăluiri halucinante din căsnicia cu fostul soț. Ce făcea Alexandru Ciucu la începutul relației: „Își dorea foarte mult să …”
Monden
Alina Sorescu, noi dezvăluiri halucinante din căsnicia cu fostul soț. Ce făcea Alexandru Ciucu la începutul relației: „Își dorea foarte mult să …”
„Oferta de împăcare” a lui Lucian Viziru pentru fratele său, Augustin: „Mi-a zis: ‘Nu’”
Monden
„Oferta de împăcare” a lui Lucian Viziru pentru fratele său, Augustin: „Mi-a zis: ‘Nu’”
Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”. Cum s-a declanșat afecțiunea
Monden
Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”. Cum s-a declanșat afecțiunea
Ultima oră
11:54 - Nicușor Dan și raportul despre influența Rusiei în alegerile din 2024. Ce spune despre votanții AUR
11:53 - Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume
11:41 - O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
11:39 - Ceață densă în mai multe zone ale țării. Avertizarea Cod galben a fost prelungit în alte șase județe UPDATE
11:33 - Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi
11:12 - De ce a fost anulat concertul Deliei din Spania: Revoltă în comunitatea de români
11:11 - Lege nouă pentru câinii fără stăpân propusă în Parlament. Cum justifică inițiatorul măsura și de ce se opun organizațiile
10:56 - PSD analizează viitorul politic după eșecul de la Primăria Capitalei
10:54 - Vremea de Crăciun și Revelion 2025 în România: Când și unde va ninge
10:45 - Călin Georgescu, eșec în fața instanței. Dosarul de propagandă legionară al fostului candidat poate începe