Oana Roman, totul despre starea de sănătate a mamei sale: „I-am adus niște medicamente”

Din mijlocul lunii iulie, era cunoscut faptul că starea de sănătate a Miorei Roman, fosta soție a lui Petre Roman, nu era una bună și că aceasta se afla într-un azil de bătrâni. Conform ultimelor informații, situația nu s-a schimbat semnificativ.

Mioara Roman s-a simțit rău

, care posta pe Instagram următorul text: „A fost o noapte grea. Mama nu s-a simțit bine și eu am stat la telefon cu doctorii toată noaptea. Acum e stabilă și deși nu am dormit decât câteva ore, plec spre casă pentru că trebuie să mă duc la ea la spital.”

În ciuda trecerii timpului până în prezent, situația se păstrează în mare măsură neschimbată față de ziua de 26 iulie, când Oana Roman a făcut acel anunț, scrie .

Oana i-a făcut o vizită mamei sale

În aceste zile, o vizită mamei sale, aducând-o cu ea și pe micuța Isa. Cu toate acestea, a fost foarte atentă să nu o deranjeze, având în vedere starea sensibilă în care se află Mioara Roman în prezent.

„Am ajuns și la mama, am fost și ieri, am venit și astăzi. I-am adus niște medicamente, dar am găsit-o odihnindu-se și nu am trezit-o. A venit și Isa cu mine și apoi mergem să facem niște cumpărături”, a scris recent Oana Roman pe contul său de Instagram.

În ultimele luni, Mioara Roman a avut complicații de sănătate și a fost internată de mai multe ori în spital, deși locuiește într-un centru de bătrâni cu personal calificat. Recent, situația ei s-a înrăutățit, determinând transferul ei într-un alt spital.