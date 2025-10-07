Oana și Viorel Lis stau în frig din cauza facturilor. Cei doi nu au centrală și mai obișnuiau să pornească fie caloriferul, fie aerul condiționat pe cald. Numai că ambele consumă mult și le-au venit facturi foarte mari la energia electrică. Oana Lis a mai povestit că a ajuns să vândă lucruri din casă pentru a avea bani de facturi și medicamentele partenerului ei.

Ce a spus Oana Lis despre înghețul din casă și problemele lor financiare

„Înghețăm de frig în casă. Nu avem centrală, iar noi folosim ori caloriferul, fie aerul condiționat pe cald. Dar ne-a venit la curent câte 550 de lei pe lună, în ultimele două luni. Chiar râdeam ieri cu Viorel, că îmi tot spunea că închidea lumina la baie, închide caloriferul, ca să mai economisim.

I-am zis că îmi aduce aminte de mătușa mea din București, care, atunci când stăteam la ea, era tot la fel ca Viorel: era atentă să-mi zică mereu să închid lumina, să nu o las prea mult deschisă. Acum i-am zis lui Viorel că da, trebuie să fim mult mai atenți, că sunt foarte scumpe facturile, dar mă și deranjează când îmi zice așa, că îmi amintește de perioada aceea, se declanșează acolo ceva

Dacă nu dai drumul la calorifer, el, cum , imediat răcește, iar dacă răcim, dăm mai mulți bani pe medicamente decât am fi dat la factura de curent. Deci nu ai ce să faci. Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu, că atunci era povestea cu mătușa”, a susținut Oana Lis, pentru .

Cum fac față Oana și Viorel Lis facturilor tot mai mari

De altfel, Oana Lis a repetat acum că a ajuns să vândă lucruri din casă din cauza problemelor cu banii: „S-au scumpit foarte tare facturile, nu știu ce fac oamenii, cum să ne mai descurcăm. Eu îmi mai vând din lucruri, că e foarte greu. Mai avem și pensia lui Viorel, ce mai fac și eu online, dar e foarte greu…”.

Ea a spus recent și care a fost pe care l-a vândut: „Rețelele astea sociale trebuie să le folosești tu până la urmă, nu să te folosească ele pe tine. Eu sunt reală. Cum sunt în viața reală, sunt și acolo. Cel mai scump obiect pe care l-am vândut până acum a fost o icoană. S-a întâmplat mai de mult, era foarte frumoasă. Dar, eu am mai multe icoane acasă. Ideea e că cu banii aceia ai rezolvat ceva frumos. Am dat-o cu 1000 și ceva de lei”