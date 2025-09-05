Oana Lis își dorește să cumpere un cărucior cu rotile performant pentru soțul ei, fostul primar general Viorel Lis, care și nu se mai poate deplasa din cauza problemelor de sănătate. Oana spune că soțul ei n-a mai reușit să iasă din casă de șase luni.

Cuprins

Ce spune Oana Lis despre probleme soțului și cum vrea să-l ajute

Ce-și dorește Viorel Lis, ajuns la vârsta de 81 de ani

Ce spune Oana Lis despre probleme soțului și cum vrea să-l ajute

„Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni și își dorește să meargă la plimbare, să ia aer. Emoțional, îi e dor de lucrurile simple. Își dorește să meargă în Cișmigiu dar cel mai tare să mai meargă la țară, la el”, a afirmat Oana Lis.

Ea își dorește pentru soțul ei un cărucior cu rotile performant, cu elevator, care poate ajuta și la urcarea și coborârea scărilor și a rampelor.

„E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități pentru că în oraș nu e drum drept, sunt borduri înalte, multe clădiri nu au rampe de cărucior. , așa mereu, acel cărucior. Am descoperit un cărucior cu elevator, realizat tocmai din această nevoie a oamenilor cu probleme de a se deplasa mai ușor. Doar că este foarte scump, de la 15.000 de lei în sus și nu ni-l putem permite. M-am uitat și după modele second hand. Doar asociațiile îl au din câte am văzut. Sper să îl pot cumpăra și eu, la un moment dat pentru Viorel”, a mai spus Oana Lis, pentru

Ce-și dorește Viorel Lis, ajuns la vârsta de 81 de ani

Fostul primar general al Capitalei a mărturisit că-și dorește foarte mult să poată ieși din casă să se plimbe în parc. Dar cel mai mult ar vrea să ajungă la țară, în casa în care s-a născut.

„Sunt încă viu dar stau acasă, nu prea pot să mai ies, la ora actuală, cu toate că mi-ar plăcea foarte mult să mai plec, să pot ajunge prin Cișmigiu și Herăstrău, să mă plimb, să merg la restaurante cunoscute.

Ultima mea plăcere ar fi să ajung la țară, la casa mea, unde m-am născut și unde am crescut. Acum visez că sunt acolo, îmi visez părinții, îmi visez copilăria și mi se pare că totul a fost minunat”, a susținut Viorel Lis.