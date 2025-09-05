B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”

Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”

Traian Avarvarei
05 sept. 2025, 17:57
Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
Sursa foto: Oana Lis / Facebook

Oana Lis își dorește să cumpere un cărucior cu rotile performant pentru soțul ei, fostul primar general Viorel Lis, care a ajuns la vârsta de 81 de ani și nu se mai poate deplasa din cauza problemelor de sănătate. Oana spune că soțul ei n-a mai reușit să iasă din casă de șase luni.

Cuprins

  • Ce spune Oana Lis despre probleme soțului și cum vrea să-l ajute
  • Ce-și dorește Viorel Lis, ajuns la vârsta de 81 de ani

Ce spune Oana Lis despre probleme soțului și cum vrea să-l ajute

„Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni și își dorește să meargă la plimbare, să ia aer. Emoțional, îi e dor de lucrurile simple. Își dorește să meargă în Cișmigiu dar cel mai tare să mai meargă la țară, la el”, a afirmat Oana Lis.

Ea își dorește pentru soțul ei un cărucior cu rotile performant, cu elevator, care poate ajuta și la urcarea și coborârea scărilor și a rampelor.

„E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități pentru că în oraș nu e drum drept, sunt borduri înalte, multe clădiri nu au rampe de cărucior. E greu, ca femeie, să ridici singură, așa mereu, acel cărucior. Am descoperit un cărucior cu elevator, realizat tocmai din această nevoie a oamenilor cu probleme de a se deplasa mai ușor. Doar că este foarte scump, de la 15.000 de lei în sus și nu ni-l putem permite. M-am uitat și după modele second hand. Doar asociațiile îl au din câte am văzut. Sper să îl pot cumpăra și eu, la un moment dat pentru Viorel”, a mai spus Oana Lis, pentru Click!.

Ce-și dorește Viorel Lis, ajuns la vârsta de 81 de ani

Fostul primar general al Capitalei a mărturisit că-și dorește foarte mult să poată ieși din casă să se plimbe în parc. Dar cel mai mult ar vrea să ajungă la țară, în casa în care s-a născut.

„Sunt încă viu dar stau acasă, nu prea pot să mai ies, la ora actuală, cu toate că mi-ar plăcea foarte mult să mai plec, să pot ajunge prin Cișmigiu și Herăstrău, să mă plimb, să merg la restaurante cunoscute.

Ultima mea plăcere ar fi să ajung la țară, la casa mea, unde m-am născut și unde am crescut. Acum visez că sunt acolo, îmi visez părinții, îmi visez copilăria și mi se pare că totul a fost minunat”, a susținut Viorel Lis.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”
Monden
Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”
Teo pune cărțile pe masă după terminarea „Insula Iubirii”: „Nu am fost îndrăgostit”. Care este adevărul despre relația cu Ella Vișan
Monden
Teo pune cărțile pe masă după terminarea „Insula Iubirii”: „Nu am fost îndrăgostit”. Care este adevărul despre relația cu Ella Vișan
Telenovelă în Mureș: Un preot care ar avea amantă a fost bătut de soțul acesteia. Cum s-a terminat scandalul
Monden
Telenovelă în Mureș: Un preot care ar avea amantă a fost bătut de soțul acesteia. Cum s-a terminat scandalul
Lady Gaga și-a anulat concertul din Miami cu 45 de minute înainte de începere. Care a fost motivul
Monden
Lady Gaga și-a anulat concertul din Miami cu 45 de minute înainte de începere. Care a fost motivul
Ce a dezvăluit cântăreața care trebuia să cânte la nunta Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru: „Am fost bombardată cu mesaje”
Monden
Ce a dezvăluit cântăreața care trebuia să cânte la nunta Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru: „Am fost bombardată cu mesaje”
Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii”, relație „specială” cu o altă ispită în afară de Andrușca! Despre ce femeie e vorba
Monden
Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii”, relație „specială” cu o altă ispită în afară de Andrușca! Despre ce femeie e vorba
Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii”! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților”
Monden
Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii”! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților”
Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
Monden
Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
Monden
Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
Hamude Kilani, fostul concurent de la „Insula Iubirii”, mărturisiri la aproape un deceniu de când a participat la emisiune: „Eram niște copii”. Ce a spus bărbatul care a băgat mâna în foc în numele iubirii
Monden
Hamude Kilani, fostul concurent de la „Insula Iubirii”, mărturisiri la aproape un deceniu de când a participat la emisiune: „Eram niște copii”. Ce a spus bărbatul care a băgat mâna în foc în numele iubirii
Ultima oră
17:54 - Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
17:48 - Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
17:46 - Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”
17:33 - Cresc tarifele și amenzile de rovinietă. Iată cât vor plăti șoferii, începând de pe 8 septembrie
17:27 - Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
17:18 - Teo pune cărțile pe masă după terminarea „Insula Iubirii”: „Nu am fost îndrăgostit”. Care este adevărul despre relația cu Ella Vișan
16:58 - Bogdan Ivan: Avem azi unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE și pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic / Ce se întâmplă cu minele de cărbune (VIDEO)
16:55 - Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
16:51 - Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu
16:44 - Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții